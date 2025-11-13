© Foto: adobe.stock.com

Am gestrigen Mittwoch bebte der Ölmarkt gewaltig. Brent Öl kam deutlich zurück. In Anbetracht der überaus fragilen Konstellation stellt sich somit die Frage: Ist das der Beginn einer veritablen Talfahrt?Gold und Silber haussieren, während Öl und Kupfer leiden Beim Blick auf die Edelmetall- und Rohstoffmärkte bietet sich aktuell ein uneinheitliches Bild. Während konjunktursensible Rohstoffe wie Öl und Kupfer leiden, haussieren Gold und Silber. Gold hat sich in Richtung 5.000 US-Dollar aufgemacht. Noch spektakulärer sieht es bei Silber aus. Der Silberpreis nimmt sein aktuelles Hoch ins Visier und bläst damit zur Rekordjagd. Dagegen ist der Kupferpreis (COMEX) noch in einer Handelsspanne …