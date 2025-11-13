EQS-News: Reolink Innovation Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

DÜSSELDORF, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Reolink eröffnet die Herbst- und Wintershopping-Saison frühzeitig mit seinem Early Black Friday Sale und sorgt so für entspanntes Einkaufen vor dem Black-Friday-Ansturm. Vom 13. bis 19. November finden Interessierte auf Reolink.com und Amazon bereits Schnäppchen mit Rabatten auf Black-Friday-Niveau. Käufer profitieren von exklusiven Angeboten für die besten Sicherheitslösungen von Reolink, darunter die Altas PT Ultra, eine 360°-Pan-Tilt-Kamera, die Duo 3 PoE mit Dual-Objektiv und einer 16MP-UHD-Auflösung und die TrackMix WiFi, eine 4K-Dual-Objektiv-Kamera mit Wi-Fi 6. Kontinuierliche Aufzeichnung, umfassende Sicherheit - Altas PT Ultra Die Altas PT Ultra zeichnet sich durch ihre starke Ausdauer aus. Mit einer einzigen Akkuladung liefert die batteriebetriebene 4K-Kamera bis zu acht Tage lang kontinuierliche Aufnahmen und sorgt so dafür, dass das Grundstück geschützt bleibt - ohne ständiges Aufladen. Sie bietet nicht nur eine Rundumsicht dank 360°-Abdeckung, sondern erfasst mit ColorX-Nachtsicht auch bei schlechten Lichtverhältnissen lebensechte Details. Der ursprüngliche Preis von 229,99 € wurde im Sale auf 149,99 € gesenkt. Jedes Detail erfassen - Duo 3 PoE Dank ihrer Auflösung von 16 Megapixeln und dem Dual-Objektiv-Design liefert die Duo 3 PoE eine ultrahochauflösende 180°-Panoramaansicht, die nahtlos aus den Aufnahmen der beiden Objektive zusammengesetzt wird. Außerdem zeigt sie Bewegungsspuren in einem einzigen Bild, sodass Nutzer jede Bewegung auf einen Blick erfassen können. Die Duo 3V PoE Variante bietet zusätzlich einen verbesserten Vandalismusschutz. Sonst für 199,99 € erhältlich, ist der Preis der Duo 3 PoE jetzt auf 139,99 € reduziert. Zwei Ansichten, ein Bildschirm - TrackMix WiFi Mit ihrem Dual-Objektiv-Design zeigt die TrackMix WiFi gleichzeitig eine Weitwinkelansicht und eine Nahaufnahme auf einem Bildschirm. Wird eine Bewegung erkannt, verfolgt sie das Objekt automatisch mit ihrer Schwenk- und Neigefunktion und zoomt heran. Die Kamera unterscheidet außerdem intelligent zwischen Menschen, Fahrzeugen und Tieren für relevante Echtzeit-Warnmeldungen. Ursprünglich zum Preis von 199,99 € erhältlich, gibt es sie jetzt für 139,99 €. Der Early Black Friday Sale von Reolink umfasst eine große Auswahl an Kameras und Systemen für jeden Bedarf - von batteriebetriebenen bis hin zu kabelgebundenen WLAN - und PoE -Lösungen. Sicherheitsbewusste Nutzer können die Sicherheit ihres Hauses vorzeitig verbessern und von den gleichen Preisvorteilen wie beim offiziellen Black Friday Event profitieren. Über Reolink Reolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte und Unternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtloses Sicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweit Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für innovative Sicherheitstechnologien aus. Erfahren Sie mehr über Reolink-Angebote unter Reolink.com. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/reolink-early-black-friday-sale-2025--das-zuhause-schon-jetzt-gunstig-absichern-302614022.html



