BERLIN (dpa-AFX) - Eckert & Ziegler lässt die Probleme des Frühjahrs weiter hinter sich. Auch im dritten Quartal konnte der Strahlen- und Medizintechnikkonzern seinen Umsatz steigern und verdiente dabei mehr als ein Jahr zuvor. Wichtigster Treiber blieb das Geschäft mit pharmazeutischen Radiotopen, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Die Jahresziele bestätigte der Konzern. An der Börse sorgten die Nachrichten für reichlich Auftrieb.

Das im SDax notierte Papier legte am frühen Nachmittag um rund zehn Prozent auf 17,06 Euro zu und zählte damit zu den Spitzenwerten im Nebenwerte-Index. Zuvor hatte die Aktie bei 17,47 Euro ein Hoch seit Ende Oktober erreicht, kam dann aber rasch wieder zurück. Seit dem Jahreshoch im Juni bei 23,25 Euro ist das Papier zwar wieder im Bremsmodus, auf Jahressicht können sich Anleger aber noch über ein Kursplus von rund 15 Prozent freuen.

Analyst Nicolaus Pauillac von Kepler Cheuvreux lobte das Zahlenwerk. Eckert & Ziegler habe insgesamt eine "robuste Leistung" erbracht. Der Experte zeigte sich vor allem von der Entwicklung im Isotope-Geschäft im dritten Quartal positiv überrascht.

Konzernweit stiegen die Erlöser von Anfang Juli bis Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut sieben Prozent auf 75,3 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) legte um rund acht Prozent auf 15,4 Millionen Euro zu. Und unter dem Strich verdiente Eckert & Ziegler 8,5 Millionen, nach 5,3 Millionen ein Jahr zuvor.

Nachdem der Konzern im Februar noch eine Cyberattacke und den zeitlich einhergehenden Auslieferungsstopp für Gallium-Generatoren verkraften musste, steht nun auch nach neun Monaten ein Umsatz- und Ergebnisplus in den Büchern.

Im Gesamtjahr 2025 soll der Umsatz weiterhin auf etwa 320 Millionen Euro anziehen, nach knapp 296 Millionen 2024. Das operative Ergebnis soll bei circa 78 Millionen Euro herauskommen./tav/mne/jha/