WARSCHAU, Polen, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dasim Mai 2025 gestartete PFR Deep Tech-Programm verzeichnet bereits eine zweite Mittelzuweisung und verfolgt konsequent seine Strategie zur Förderung bahnbrechender sowie Dual-Use-Technologien. Rund 200 Millionen PLN (45 Millionen Euro) - davon zwei Drittel öffentliche Mittel - wurden für den Fonds vertraglich zugesagt. Weitere Vereinbarungen sind für das erste Halbjahr 2026 geplant. Mit einem Gesamtvolumen vonmindestens 600 Millionen PLN (150 Millionen Euro)einschließlich privater Mittel stößt das Programm auf sehr starke Marktresonanz: Die eingegangenen Anträge und Absichtserklärungen von VC-Teams und privaten Investoren belaufen sich auf rund 1 Milliarde PLN (235 Millionen Euro).

"Polen ist nicht nur Teil der technologischen Transformation Europas, sondern trägt aktiv dazu bei, ihre Richtung mitzugestalten. Mit dem PFR Deep Tech-Programm und den nachfolgenden Kapitalzuweisungen zeigen wir, dass wir effizient, konsequent und vorausschauend handeln - und eine moderne Wirtschaft aufbauen, die auf Innovation und Sicherheit basiert", so Andrzej Domanski, polnischer Minister für Finanzen und Wirtschaft.

PFR Ventures, das für die Verwaltung des PFR Deep Tech-Programms zuständig ist, gab heute bekannt, dass es 100 Millionen PLN (23 Millionen Euro) in Balnord investiert hat - einen polnischen Risikokapitalfonds, der in Unternehmen mit Dual-Use-Potenzial im Ostseeraum investiert. 65 Millionen PLN davon stammen aus dem PFR Deep Tech-Programm.

Dies ist die zweite Mittelzuweisung im Rahmen des PFR Deep Tech-Programms. Im September hatte PFR Ventures eine Investition in Höhe von 130 Millionen PLN (30 Millionen Euro) in den Fonds Expeditions II bekannt gegeben, der sich auf Sicherheits- und Verteidigungstechnologien konzentriert. Gespräche über weitere Mittel laufen derzeit.

"Das Interesse am PFR Deep Tech-Programm verdeutlicht, dass der Markt für hochwertige Technologieinvestitionen in Polen immer stärker wächst. Sobald der erste Fonds eingesetzt wurde, wollen wir die nächsten Schritte für die Weiterentwicklung dieses Vorzeigeprogramms prüfen und festlegen", so Mikolaj Raczynski, Vizepräsident für Investitionen bei PFR.

"Das PFR Deep Tech-Programm hat das Interesse von mehr als einem Dutzend führender Deep-Tech-Fonds aus Polen und der Region geweckt. Dabei handelt es sich um erfahrene Investoren mit einem starken Netzwerk in den Bereichen Hightech und Dual-Use", erklärte Rozalia Urbanek, Mitglied des Vorstands von PFR Ventures.

PFR Deep Tech arbeitet nach dem Fund-of-Funds-Modell: Das Kapital aus dem Programm wird ausgewählten VC-Fonds zugewiesen, die anschließend in die vielversprechendsten Hightech-Projekte investieren.

