Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 46

Actien-Börse Nr. 46

www.bernecker.info

Die Klassiker der Pharmazeutik wie MERCK & CO. oder Konsumartikel von PROCTER & GAMBLE gehören im Moment zu den Tagesfavoriten. Sie haben alle deutlichen Korrekturen absolviert und sind preiswert, gemessen an den aktuellen und erwarteten Gewinnen. Mit dem Burgfrieden rd. um den Shutdown entspannt sich auch die Politik um die Preiskontrollen für Pharmaprodukte in den USA. Damit honoriert der Präsident das Entgegenkommen von einigen Demokraten im Senat. MERCK & CO. liefert dafür ein KGV von 9,2 für die Gewinntaxen 2026, was es für eine Pharmaadresse in dieser Größe mit 57 Mrd. $ und nur 159 Mrd. $ Marktwert noch nie gab. Bisheriger Verlauf seit Jahresanfang mit - 22 % gehört dazu.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Die Schweiz macht vor, wie Politik funktioniert- Der Export bietet den ersten Lichtblick- Deutschlands größter Industriekonzern baut um- Insiderkäufe bei DEUTZ nach Q3-Zahlen- DERMAPHARM wird eine Sonderstory- NOVO NORDISK - Ist der Boden erreicht?- HONEYWELL befindet sich im WandelIhre Bernecker Redaktion /