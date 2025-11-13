Holon hat vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die Genehmigung für den Holon Urban erhalten. Mit dieser Zulassung darf Holon das Shuttle deutschlandweit im autonomen Fahrmodus mit Sicherheitsfahrer erproben. Mit der Genehmigung nach nach §16 AFGBV (Autonome-Fahrzeuge-Genehmigungs-und-Betriebs-Verordnung) kann der Holon Urban nun in Deutschland seine autonomen Testfahrten auf öffentlichen Straßen starten. Die Genehmigung kommt erstmals im Rahmen des Projekts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
