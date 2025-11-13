Der einstige Highflyer an der Börse wird nun durchgereicht. Am Donnerstag crashte die DroneShield-Aktie an der Heimatbörse in Sidney um mehr als 30 Prozent. Große Insider-Verkäufe und misslungene Pressemitteilungen sorgen bei den Anlegern für Vertrauensverlust. DER AKTIONÄR hatte rechtzeitig gewarnt. Die Droneshield-Aktie stürzt ab. Das australische Unternehmen verlor an der Börse Sidney allein am heutigen Donnerstag gut 31 Prozent auf 2,25 Austral-Dollar (AUD). Hauptgrund für den Crash ist eine ...

