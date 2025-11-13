© Foto: Marcus Brandt - dpa

Wells Fargo sieht eine bessere Ausgangslage für Nike in der Zukunft. Das spiegelt sich auch im neuen Rating der Bank wider.Die Bank stufte die Sportbekleidungs-Aktie von Equal Weight auf Overweight hoch. Analyst Ike Boruchow erhöhte außerdem sein Kursziel von 60?US-Dollar auf 75?US-Dollar. Das entspricht einem Upside-Potenzial von rund 17 Prozent. Die Sportartikelhersteller hatten es in diesem Jahr schwer. Auch Adidas, und noch viel stärker Puma, gerieten ins Fadenkreuz der Zollpolitik und wirtschaftlichen Schieflage in Europa. Analyst Boruchow sieht nun Anzeichen einer Bodenbildung. Er hob seine Gewinnprognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 an. Das könnte auch die deutschen …