Die InterRisk Versicherungen gehen den nächsten großen Schritt zur digitalen Transformation analoger Prozesse und sind ab sofort an vers.diagnose, eine der führenden Plattformen für digitale Risikoprüfungen und Antragsprozesse, angeschlossen Wachsende Bedeutung digitaler Antragsprozesse Allein im letzten Jahr wurden über vers.diagnose knapp 280.000 Risikoprüfungen durchgeführt. Für 2025 werden etwa 350.000 Risikoprüfungen von rund 100.000 Vermittlern erwartet. ...

