TOKIO, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Nach dem Erfolg auf der IFA 2025 hat SwitchBot - ein führender Anbieter von KI-Robotersystemen für den Heimgebrauch - heute die Markteinführung des SwitchBot AI Art Frame bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um den weltweit ersten KI-gesteuerten, von NanoBanana* unterstützten E-Ink-Kunstrahmen, der lebendige Kunst und digitale Kreativität in moderne Wohnräume bringen soll. E-Ink-Leinwand für Alltagskunst Der SwitchBot AI Art Frame basiert auf der E-Ink Spectra 6-Technologie und imitiert die Textur und Tiefe echter Kunstwerke mit ölgemäldeähnlichen Farbschichten und einer papierähnlichen Oberfläche. Das Display ist blendfrei, hintergrundbeleuchtet und augenschonend und bietet bei allen Lichtverhältnissen das Aussehen eines echten Gemäldes. Über die SwitchBot-App können Benutzer Inhalte hochladen, organisieren und täglich aktualisieren, indem sie bis zu 10 Bilder lokal speichern oder neue Bilder über die SwitchBot-App synchronisieren. Der AI Art Frame ist in den Größen 7,3, 13,3 und 31,5 Zoll erhältlich und kann entweder horizontal oder vertikal für Kunstwerke in verschiedenen Ausrichtungen aufgestellt werden - perfekt für Schreibtische, Schlafzimmer oder Galeriewände. KI-gestützte Kreativität mit NanoBanana* Ein Highlight des innovativen Erlebnisses ist die von NanoBanana* unterstützte AI Studio-Funktion, die Benutzern die Möglichkeit bietet, mithilfe der AI Art Prompt- oder AI Art Remix-Technologie eigene Kunstwerke zu erstellen oder vorhandene Bilder zu bearbeiten. Mit der AI Art Prompt-Funktion können Benutzer Textvorgaben eingeben, entweder einzeln oder in Kombination mit visuellen Elementen, um neue Kunstwerke zu erstellen. Außerdem können Benutzer hochgeladene Skizzen in neue künstlerische Ausdrucksformen überführen und so alltägliche Momente in digitale Meisterwerke verwandeln. Mit AI Art Remix können Benutzer Kunstwerke aus Fotos oder Skizzen erstellen, die Ölgemälden, Aquarellen oder sogar Anime-Kunstwerken ähneln. Eine 30-tägige kostenlose Testversion bietet bis zu 400 Generierungen pro Monat, danach kostet das Abonnement 4,99 Euro pro Monat. Elegantes und kabelloses Design Der AI Art Frame verfügt über einen eingebauten 2000-mAh-Akku, der pro Ladung bis zu zwei Jahre hält (bei einem Bildwechsel pro Woche). Es verbraucht nur Strom, wenn der Inhalt gewechselt wird, und benötigt keine sichtbaren Kabel, wodurch das Erscheinungsbild einem herkömmlichen gerahmten Bild gleicht. Der aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung gefertigte Rahmen kann je nach Einrichtungsstil ausgetauscht werden und ist mit IKEA RÖDALM kompatibel, sodass der Rahmen mühelos ausgetauscht werden kann. Ihr minimalistisches Design sorgt für ein raffiniertes Wohnambiente und gewährleistet Flexibilität bei der Platzierung - einzeln oder als Teil einer kuratierten Wandgalerie. Preise und Verfügbarkeit Der SwitchBot AI Art Frame ist über die offizielle SwitchBot-Website erhältlich. Der UVP beginnt bei 149,99 USD / 149,99 GBP / 149,99 EUR / 199,99 CAD. Die verschiedenen Größen haben unterschiedliche Preise, und die vollständigen Preisinformationen finden Sie auf der offiziellen SwitchBot-Website . Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von SwitchBot und folgen Sie SwitchBot auf X , Instagram , Facebook und YouTube . Unterstützt von NanoBanana" weist darauf hin, dass SwitchBot über die Google-API auf das Modell NanoBanana (Gemini 2.5 Flash Image) zugreift. Es handelt sich hierbei nicht um eine offizielle Markenkooperation zwischen SwitchBot und NanoBanana oder Google. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2818437/SwitchBot_AI_Art_Frame__1.jpg

