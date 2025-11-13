Mangoceuticals bietet über eine neue Allianz mit Eli Lilly und Novo Nordisk Zugang zu beliebten Medikamenten gegen Adipositas - ohne Versicherungspflicht.Der US-Gesundheitsanbieter Mangoceuticals startet gemeinsam mit Eli Lilly und Novo Nordisk ein neues Telemedizin-Programm, das Patienten einen direkten Zugang zu den beliebten GLP-1-Medikamenten Zepbound (Tirzepatid) und Wegovy (Semaglutid) ermöglicht. Beide Mittel gelten derzeit als Hoffnungsträger im Kampf gegen Adipositas. Über die hauseigenen Plattformen MangoRx Direct und PeachesRx Direct erhalten Nutzer künftig Online-Sprechstunden mit zertifizierten Ärzten, individuelle Behandlungspläne und eine fortlaufende medizinische Betreuung. …

