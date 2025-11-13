Der Anbieter von Systemen zur Drohnenabwehr steht an der Börse unter Druck. Die Anteilsscheine der Australier erleben am Donnerstag ihren bisher schlimmsten Tagesverlust überhaupt. Der Konzern sieht Geschäfte von Führungskräften als Auslöser der Kursturbulenzen. Die Hintergründe. Anleger von Droneshield brauchen in dieser Woche ganz starke Nerven. Am heutigen Handelstag erlebt das Papier an der Heimatbörse ihren größten Kursrutsch. Gestern nach Börsenschluss teilte der australische Konzern mehrere ...

