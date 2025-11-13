Alibaba startet den großen KI-Umbau: Aus "Tongyi" wird "Qwen" ? eine rundum erneuerte App, die ChatGPT Konkurrenz machen und direkt ins Online-Shopping eingreifen soll. Der Tech-Riese setzt auf KI-Agenten, um Nutzer zu gewinnen und neue Erlöse zu erschließen. Alibaba zündet die nächste Stufe seiner KI-Strategie: Der chinesische Tech-Konzern plant eine umfassende Neuausrichtung seiner zentralen KI-App, um das Nutzererlebnis von ChatGPT zu erreichen und langfristig Geld mit Endkunden zu verdienen. Kern des Projekts ist ein kompletter Relaunch ...

