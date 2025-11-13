Mercedes-Benz eröffnet in Kecskemét sein erstes Entwicklungszentrum auf ungarischem Boden. Dort sollen künftig Hard- und Software entwickelt und Prototypen getestet werden. Dafür investiert der Autobauer weitere 56,18 Millionen Euro. Ungarn entwickelt sich immer mehr zu einem bedeutenden Standort der Automobilindustrie. Vor allem die deutschen Hersteller sind aufgrund seiner geografischen Nähe und den deutlich niedrigeren Produktionskosten in dem ...

