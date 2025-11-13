Heute werfen wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen bei den Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland - eine zentrale Kennzahl für den Fortschritt der Elektromobilität. Im Oktober wurden insgesamt rund 52.400 neue Stromer zugelassen - ein Zuwachs von fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es war der stärkste E-Auto-Monat seit dem Ende des Umweltbonus 2023. Elektroautos gewinnen also weiter an Sichtbarkeit auf deutschen Straßen! Zum ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.