© Foto: Imago Images / ZUMA Press Wire

Hört Michael Burry auf? Macht er seinen Fonds dicht? Das legt eine Einreichung an die SEC nahe. Micheal Burry hat sich am 10. November bei der SEC abgemeldet, was bedeutet, dass er nicht mehr als regulierter Investmentberater registriert ist. Der Starinvestor, der durch seine Wette gegen den US-Immobilienmarkt 2008 bekannt wurde, schrieb zudem in einem Social-Media-Post mit Screenshot des gekündigten Status, dass er am 25. November "zu viel besseren Dingen" übergehe. Der Hedgefonds-Manager hatte zuvor bereits vor Übertreibungen am Markt gewarnt. Letzten Monat postete er ein Bild seines Alter Egos aus dem Film The Big Short mit dem Hinweis, dass "wir manchmal Blasen sehen". …