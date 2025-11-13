Zürich (ots) -Der ehemalige Google- und McKinsey-Berater soll die Expansion in der Schweiz vorantreiben und das digitale Parkraummanagement des europäischen PropTech-Scale-ups bekannter machen.Das führende PropTech für digitale Parkraumlösungen Wemolo (www.wemolo.com/de-ch), verstärkt sein Managementteam: Mit Cyrill Schöni übernimmt ab sofort ein erfahrener Manager aus dem Thurgau die Position des Country Managers Schweiz. In seiner Rolle verantwortet er die Weiterentwicklung des Neu- und Bestandsgeschäfts im Schweizer Markt, den Ausbau der Partnerschaften mit Betreibern sowie den Bereich Customer Success. Aktuell betreibt Wemolo in der Schweiz 150 Parkflächen und registriert täglich mehr als 100.000 Parkvorgänge - Tendenz steigend.Aktuell 150 Parkplätze in der Schweiz"Mit Cyrill Schöni können wir unsere Expansion in die Schweiz professionell skalieren. Seine Erfahrungen bei Google und McKinsey sowie sein Know-how im strategischen Wachstum qualifizieren ihn perfekt. Er besetzt im Unternehmen eine wichtige Schlüsselposition, um das Potenzial unserer Lösungen für die verschiedenen Immobilientypen wie Handelsimmobilien, Gesundheitseinrichtungen, Hotelimmobilien sowie für Städte und Gemeinden zu heben. Wie in Deutschland auch wird in der Schweiz ein Grossteil des privaten Parkraums nicht wirtschaftlich genutzt", sagt Jakob Bodenmüller, Gründer und Geschäftsführer der Wemolo GmbH.Der 31-jährige Schöni hat an der Universität St. Gallen studiert und bringt umfassende Erfahrung in Strategie, Business Development und digitalem Wachstum mit. Zuletzt war er bei McKinsey & Company in München in verschiedenen internationalen Projekten tätig, zuvor vier Jahre bei Google in Irland als International Growth Lead für die Schweiz und Österreich.Wemolo zu einem Teil der Mobilitätslandschaft machen"Wemolo verbindet zwei Themen, die mich antreiben: Technologie und Wachstum. Mich begeistert bei Wemolo die Möglichkeit, mit einem datengetriebenen Ansatz Mehrwert für Betreiber und Autofahrer zu schaffen. So können wir die Erfolgsgeschichte von Wemolo in der Schweiz fortschreiben und das Unternehmen hier zu einem festen Bestandteil der Mobilitätslandschaft zu machen", sagt Cyrill Schöni, Country Manager Schweiz bei Wemolo.Als Country Manager Schweiz berichtet Schöni direkt an die Geschäftsführung. Ihm unterstellt ist das gesamte Schweizer Team - von Sales über Operations bis Customer Success. Ziel ist es, Wemolos Geschäftsmodell auch in der Schweiz nachhaltig zu etablieren: Betreiber von Parkflächen digitalisieren ihre Flächen über die Wemolo-Plattform und erschliessen so neue Umsatzquellen. Autofahrende können Parkplätze bequem über die Wemolo-App buchen und nutzen.Über WemoloDas Tech-Unternehmen Wemolo ist Spezialist für digitale Parkraumbewirtschaftung und -optimierung. Entstanden ist die Idee im Juli 2019 aus einem Projekt der UnternehmerTUM. Das Team um die drei Gründer Jakob Bodenmüller, Bastian Pieper und Yukio Iwamoto beschäftigt heute über 250 Mitarbeitende in München sowie an vier weiteren europäischen Standorten: Salzburg, Zürich, Breslau und Mailand. In der DACH-Region sowie in Polen und Italien setzen bereits über 3.500 Parkstandorte auf die Lösung von Wemolo, die täglich mehr als 2.5 Millionen Parkvorgänge erfasst. Im Deloitte Fast 50 Ranking wird Wemolo als das am schnellsten wachsende Startup in Deutschland geführt. Zum Kundenportfolio zählen grosse Parkhäuser wie das Toni Areal in Zürich, namhafte Einzelhändler wie Aldi und Carrefour, führende Immobilienunternehmen wie Defama Deutsche Fachmarkt AG und HIH Real Estate, Gastronomiebetriebe wie McDonald's und Burger King, Hotelketten wie Best Western, renommierte Gesundheitseinrichtungen wie die Asklepios Klinik, Bad Schinznach und Fanghöfli sowie zahlreiche Finanzdienstleister und Kommunen in ganz Europa. Weitere Infos unter www.wemolo.ch (https://www.wemolo.com/de-ch/kundengeschichten)Pressekontakt:Pressekontakt AgenturTristan ThallerTel: +49 151 21731447Email: tristan.thaller@scrivo.deWebseite: www.scrivo.dePressekontakt UnternehmenMoritz MeisterTel: +49 162 6961751Email: presse@wemolo.comWebseite: www.wemolo.comOriginal-Content von: Wemolo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102231/100936578