Die allerersten Gewinner der TOURISE Awards wurden bekannt gegeben. Ausgezeichnet wurden Reiseziele, die für moderne Reisende neue Maßstäbe in Bezug auf Entdeckung, Gastfreundschaft und kulturelle Verbundenheit setzen und mit ihrer Innovationskraft und Exzellenz für unvergessliche Besuchererlebnisse sorgen.

His Excellency Ahmed Al-Khateeb, Minister of Tourism and TOURISE Chairman, celebrates with the winners of the TOURISE Awards

Im Rahmen des ersten TOURISE-Gipfels, der unter der Schirmherrschaft Seiner Königlichen Hoheit Prinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Kronprinz und Premierminister, stattfand, ging Tokio, Japan, als großer Gewinner hervor und sicherte sich den begehrten Titel "Best Overall Destination" (bestes Reiseziel insgesamt). Darüber hinaus wurde Tokio auch als bestes Reiseziel in den Bereichen Essen und Kulinarik sowie Unterhaltung ausgezeichnet, was seinen Status als globales Zentrum für Innovation, Energie und unvergessliche Erlebnisse unterstreicht.

Gewinner der einzelnen Kategorien 2025

Die diesjährigen Gewinner wurden von einer unabhängigen, branchenübergreifenden Jury aus einer Vielzahl von Nominierungen ausgewählt, die von Reisenden, Branchenführern und Organisationen weltweit eingereicht wurden. Sie verkörpern eine Kultur, die berührt, Erlebnisse, die Grenzen verschieben, und Erinnerungen, die bleiben. Die Gewinner repräsentieren Reiseziele, die Kultur und Kunst in immersive Erlebnisse verwandelt, Abenteuer auf ein neues Niveau gehoben, lokale Produkte in kulinarische Ökosysteme von Weltrang verwandelt, den Einzelhandel als kreativen Begegnungsraum neu definiert und Stadtlandschaften mit bahnbrechender Unterhaltung belebt haben.

Die Kategorie-Gewinner des Jahres:

Bestes Reiseziel für Kunst und Kultur: New York, USA Eine urbane Metropole, in der renommierte Museen und Weltbühnen auf den Charme der Off-Broadway-Viertel treffen und jede Ecke etwas zu bieten hat.

Bestes Reiseziel für Abenteuer: Ancash, Peru Der legendäre Ort für Abenteuer, der klassische Anden-Wunschlistenabenteuer zwischen den türkisfarbenen Seen, hochgelegenen Wanderwegen und dramatischen Gipfeln der Cordillera Blanca bietet.

Bestes Reiseziel für Essen und Kulinarik: Tokio, Japan Eine weltbekannte Hauptstadt, die unvergleichliche kulinarische Vielfalt bietet, von einfachen Imbissständen bis hin zu innovativen mehrgängigen Kaiseki-Menüs.

Bestes Reiseziel für Shopping: Paris, Frankreich Die elitäre "Stadt der Lichter" und globale Hauptstadt der Couture, die lebendiges Kulturerbe mit zeitgenössischem Flair verbindet und Shopping in Ateliers, Concept Stores und wiederbelebten Stadtvierteln zu einer kulturellen Entdeckungsreise macht.

Bestes Reiseziel für Unterhaltung: Tokio, Japan Von weltweit bekannten Themenparks und beeindruckenden Indoor-Attraktionen bis hin zu einer zukunftsweisenden Musik- und Kulturszene Tokio hat wirklich für jeden etwas zu bieten.

"Die heutigen Gewinner sind nicht einfach nur Orte auf einer Landkarte sie sind lebendige Inspirationsquellen, die Kulturen vereinen und die Vorstellungskraft beflügeln", sagte Seine Exzellenz Ahmed Al-Khateeb, Minister für Tourismus und Vorstandsvorsitzender von TOURISE. Seine Exzellenz fuhr fort: "TOURISE gestaltet die nächsten 50 Jahre des Reisens, und diese Reiseziele zeigen, was zielgerichteter und transformativer Tourismus bewirken kann. Jedes einzelne steht für das, was heutige Reisende zunehmend suchen: Authentizität, Kreativität und Erlebnisse, die Menschen mit einem Ort und seinem Zweck verbinden. Wir lassen uns von ihrer Vision und Ambition inspirieren, während wir gemeinsam eine Zukunft des Tourismus gestalten, die Fortschritt fördert, Gemeinschaften stärkt und die Welt näher zusammenbringt."

Ein unvergesslicher Abend

Die prestigeträchtigen Auszeichnungen wurden im Rahmen eines glanzvollen Galadinners im Ritz-Carlton in Riad verliehen. Das kulinarische Erlebnis wurde von Chefköchin Nawal Alkhalawi kuratiert und fand seinen Höhepunkt in einer Live-Performance der internationalen Gesangssensation Loren Allred, die das Publikum in einem umwerfenden Kleid der saudischen Modedesignerin Mashael Al Faris und exquisitem Schmuck von APOA (A Piece of Art) einer in Riad gegründeten saudischen Marke in ihren Bann zog. Der Abend verkörperte den Geist der globalen Gastfreundschaft und des kulturellen Austauschs, der im Mittelpunkt der TOURISE-Vision steht. Mit einem Fokus auf Storytelling durch die Sprache des Essens würdigte das Menü die vielfältigen regionalen Küchen Saudi-Arabiens, die durchdacht mit globalen Einflüssen angereichert waren, um die Gäste zu überraschen und zu begeistern.

Eine Jury globaler Ikonen

Die unabhängige, branchenübergreifende Jury der Awards umfasste ehemalige Führungspersönlichkeiten u.a. von Forbes Travel Guide, Michelin Guides, Tate Modern, Condé Nast und dem British Fashion Council, die konkurrenzlose Expertise aus den Welten des Reisens, der Mode, des Essens und der Unterhaltung vereinten.

Zur Jury gehörten:

Filip Boyen, ehemaliger CEO, Forbes Travel Guide

Michael Ellis, ehemaliger Global Director, Michelin Guides

Fiona Jeffery, ehemalige Vorsitzende, World Travel Market; ehemalige Vorsitzende, Tourism for Tomorrow Awards

Renaud de Lesquen, ehemaliger CEO, Givenchy; ehemaliger Präsident, Dior AM

Lars Nittve, ehemaliger Gründungsdirektor, Tate Modern

Albert Read, ehemaliger Managing Director, Condé Nast

Caroline Rush, ehemalige CEO, British Fashion Council

Omar Samra, UN-Goodwill-Botschafter, Bergsteiger und Polarforscher

Bernold Schroeder, ehemaliger CEO, Kempinski; Pan Pacific

Mit der Bekanntgabe der Gewinner der TOURISE Awards 2025 wurde ein neuer Maßstab in den Bereichen Kultur, Gastronomie, Abenteuer und Unterhaltung gesetzt. Während die Reise weitergeht, engagiert sich TOURISE dafür, jene Reiseziele aufzudecken und zu würdigen, die eine neue Generation von Reisenden überraschen und begeistern Orte, die Neugier wecken, Verbindungen schaffen und unvergessliche Erinnerungen hinterlassen. Zusammen mit unserer globalen Gemeinschaft freuen wir uns auf das nächste Kapitel und die nächsten bemerkenswerten Reiseziele, die im Rampenlicht stehen werden.

Über die TOURISE Awards

Die TOURISE Awards sind eine weltweite Auszeichnung für herausragende Reiseziele. Im Rahmen der Awards werden Orte gewürdigt, die sinnvolle, unvergessliche Reiseerlebnisse bieten und den sich wandelnden Erwartungen der Reisenden von heute entsprechen.

Die Reiseziele werden von einer renommierten, sektorübergreifenden Jury beurteilt und in fünf Kategorien ausgezeichnet: Kunst und Kultur, Abenteuer, Essen und Kulinarik, Shopping, sowie Unterhaltung. Der Hauptpreis wird für das beste Reiseziel insgesamt (Best Overall Destination) verliehen. Die Awards rücken Innovation, Nachhaltigkeit, Kulturerhalt und die Wirkung auf Besucher in den Fokus und setzen damit einen neuen globalen Maßstab dafür, was ein Reiseziel wirklich außergewöhnlich macht.

Weitere Informationen über die TOURISE Awards finden Sie unter https://www.tourise.com/en/awards

Über die TOURISE

Die TOURISE ist die weltweit führende Plattform, die neue Horizonte für den globalen Tourismus eröffnet.

Unter der Schirmherrschaft des saudischen Tourismusministeriums und mit Unterstützung der saudischen Tourismusbehörde findet vom 11. bis 13. November 2025 in Riad, Saudi-Arabien, der erste TOURISE-Gipfel statt.

Die Veranstaltung bringt Visionäre aus Politik, Wirtschaft, Investment, Tourismus und Technologie zusammen, um transformative Vereinbarungen voranzutreiben und wirkungsvolle Initiativen zu entwickeln, die die Zukunft der globalen Tourismusbranche neu definieren.

Die TOURISE gewährleistet eine weltweite Beteiligung und bietet gleichzeitig Zugang zu Entscheidungsträgern, die die Entwicklung der Branche prägen. Nach dem Summit wird TOURISE als ganzjährige Plattform fortgesetzt, auf der mutige Ideen in reale Lösungen umgesetzt werden.

Hier werden die nächsten 50 Jahre des Tourismus gestaltet. Gemeinsam sind wir unaufhaltsam.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tourise.com

