Der Kurs der Kryptowährung XRP kann zuletzt wieder etwas anziehen und womöglich ist bei der Kryptowährung jetzt noch viel mehr möglich, denn es gibt eine historische Entwicklung. ETF-Zulassung in den USA Endlich ist es soweit! Nach Monaten des Wartens, der zusätzlichen Verzögerung durch den US-Shutdown und der unklaren Kommunikation durch die SEC ist in den USA der erste vollwertige XRP-Spot-ETF zugelassen worden. Dieser kommt, nachdem ein ähnliches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...