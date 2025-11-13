Satelliten liefern immer genauere Daten der Erdoberfläche, das verbessert die Analyse von Erdbeben. Das Geoforschungszentrum plant zudem eine App, bei der Betroffene vor Ort entscheidende Hinweise liefern können. "Zehntausende tot oder vermisst, ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht, Häfen und Flughäfen zerstört, dazu ein nuklearer GAU und eine aus dem Takt geratene Hightech-Industrie", berichtete MIT Technology Review 2011 über die Folgen eines ...

