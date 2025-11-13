Der Edelmetallmarkt steht vor einer Zeitenwende - und Silber rückt dabei ins geopolitische Zentrum. Jan Willhöft analysiert für wO TV die Lage am Markt.Der Silberpreis hat ein neues Allzeithoch erreicht. Hintergrund ist eine brisante Entwicklung in den USA: Die Regierung stuft Silber (engl. Silver, abgekürzt "SB") nun offiziell als "kritisch und systemrelevant" ein - und gibt offen zu, nicht über ausreichende strategische Reserven zu verfügen. Die weltweite Unterversorgung spitzt sich zu, während gleichzeitig die Nachfrage durch Industrie, Verteidigung und Energiewende steigt. Ein weiterer Treiber: Ein Bericht des US-Repräsentantenhauses wirft China gezielte Preismanipulation bei …