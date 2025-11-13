ChargePoint (NYSE: CHPT), ein weltweit führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (EV), hat eine neue Generation der ChargePoint-Plattform veröffentlicht, eine flexible Softwarelösung, die das Laden von Elektrofahrzeugen neu definiert. Die von Grund auf neu entwickelte ChargePoint-Plattform ermöglicht es Betreibern, jede Ladeinfrastruktur zu optimieren, vom einzelnen Standort bis hin zum globalen Netzwerk, und gleichzeitig eine nahtlose Integration in sich weiterentwickelnde Energiesysteme zu gewährleisten.

"Die neue ChargePoint-Plattform ist mehr als nur eine modernisierte Software, sie ist ein Katalysator für eine elektrifizierte Zukunft", sagte Rick Wilmer, Chief Executive Officer bei ChargePoint. "ChargePoint hat sein fundiertes Fachwissen im Bereich des Ladens von Elektrofahrzeugen genutzt, um die branchenweit fortschrittlichste Softwareplattform zu entwickeln, die durch eine robuste Hardware-Integration ergänzt wird, damit unsere Kunden den Übergang zu nachhaltiger Mobilität beschleunigen können, unabhängig davon, welche Ladegerätemodelle sie vor Ort einsetzen."

Die ChargePoint-Plattform wurde für führende Flottenbetreiber, gewerbliche Kunden, Fahrzeughersteller, Ladestationsbetreiber (CPOs) und Energieversorger entwickelt. Frühe Anwender haben die ChargePoint-Plattform bereits in verschiedenen Umgebungen eingesetzt, von städtischen Nahverkehrsdepots bis hin zu Schnellladestationen an Autobahnen, und damit ihre Flexibilität und Leistungsfähigkeit in realen Szenarien unter Beweis gestellt.

"Die ChargePoint-Plattform hat die Art und Weise, wie wir unseren EV-Ladevorgang verwalten, verändert. Funktionen wie der KI-Datenassistent, die verbesserte Suche und die sofortigen Sitzungsdetails haben die Datenanalyse schneller und intuitiver gemacht", sagte Mitch Johnson, Sr. Manager of Global Real Estate, Energy and Sustainability bei Verizon. "Die ChargePoint-Plattform hilft uns, unsere Energieverwaltungsziele effizienter als je zuvor zu erreichen."

Highlights der ChargePoint-Plattform: Intelligenz und Integration

KI-gesteuerte Optimierung: Mithilfe fortschrittlicher künstlicher Intelligenz analysiert die ChargePoint-Plattform kontinuierlich Nutzungsmuster, Energieversorgungsbedingungen, den Zustand der Ladestation und den Fahrzeugkontext, um Ladepläne zu optimieren, Wartungsbedarf vorherzusagen, dynamische Preisstrategien zu ermöglichen und das Fahrerlebnis insgesamt zu verbessern. KI-gestützte Erkenntnisse ermöglichen proaktive Entscheidungen, reduzieren Ausfallzeiten und fördern die operative Exzellenz im gesamten Netzwerk.

Mithilfe fortschrittlicher künstlicher Intelligenz analysiert die ChargePoint-Plattform kontinuierlich Nutzungsmuster, Energieversorgungsbedingungen, den Zustand der Ladestation und den Fahrzeugkontext, um Ladepläne zu optimieren, Wartungsbedarf vorherzusagen, dynamische Preisstrategien zu ermöglichen und das Fahrerlebnis insgesamt zu verbessern. KI-gestützte Erkenntnisse ermöglichen proaktive Entscheidungen, reduzieren Ausfallzeiten und fördern die operative Exzellenz im gesamten Netzwerk. Maximierung der Auslastung Ihrer Ladestationen mit Waitlist: Waitlist verwaltet die Nachfrage nach EV-Ladevorgängen auf intelligente Weise und sorgt dafür, dass jeder verfügbare Ladepunkt effizient genutzt wird. Indem Fahrer in virtuelle Warteschlangen gestellt und benachrichtigt werden, sobald eine Station frei wird, erhöht Waitlist die Zufriedenheit der Fahrer, reduziert Staus an Ihrem Standort und maximiert letztendlich den Wert Ihrer Ladeinfrastruktur und das alles ohne ständige Aufmerksamkeit.

Waitlist verwaltet die Nachfrage nach EV-Ladevorgängen auf intelligente Weise und sorgt dafür, dass jeder verfügbare Ladepunkt effizient genutzt wird. Indem Fahrer in virtuelle Warteschlangen gestellt und benachrichtigt werden, sobald eine Station frei wird, erhöht Waitlist die Zufriedenheit der Fahrer, reduziert Staus an Ihrem Standort und maximiert letztendlich den Wert Ihrer Ladeinfrastruktur und das alles ohne ständige Aufmerksamkeit. Reibungslose Stationsaktivierung: Die robuste Integration zwischen der ChargePoint-Plattform und der ChargePoint-Installations-App sorgt für eine erheblich vereinfachte Onboarding-Erfahrung. Die Stationsaktivierung ist jetzt schneller und zuverlässiger, selbst bei Bereitstellungen mit mehreren Stationstypen an mehreren Standorten. Dieser nahtlose Prozess beschleunigt nicht nur die Bereitstellung für Installateure, sondern ermöglicht es Ladeanbietern auch, vom ersten Tag an ein konsistentes, hochwertiges Ladeerlebnis zu bieten.

Die robuste Integration zwischen der ChargePoint-Plattform und der ChargePoint-Installations-App sorgt für eine erheblich vereinfachte Onboarding-Erfahrung. Die Stationsaktivierung ist jetzt schneller und zuverlässiger, selbst bei Bereitstellungen mit mehreren Stationstypen an mehreren Standorten. Dieser nahtlose Prozess beschleunigt nicht nur die Bereitstellung für Installateure, sondern ermöglicht es Ladeanbietern auch, vom ersten Tag an ein konsistentes, hochwertiges Ladeerlebnis zu bieten. Intelligente Überwachung und Steuerung: Betreiber erhalten umfassenden Zugriff auf ihre Daten über vorkonfigurierte oder anpassbare Dashboards, geplante Berichtsfunktionen oder indem sie einfach den KI-gestützten Datenassistenten um Informationen bitten. Diese Funktionen erleichtern die Verfolgung der Leistung, die Fehlerbehebung und das Treffen datengestützter Entscheidungen für eine Vielzahl von Betriebszielen. Ob es um die Optimierung von Flottenplänen, die Verwaltung des Energieverbrauchs oder die Bewertung von Preisstrategien geht Betreiber können die wichtigsten Erkenntnisse auf Abruf abrufen.

Betreiber erhalten umfassenden Zugriff auf ihre Daten über vorkonfigurierte oder anpassbare Dashboards, geplante Berichtsfunktionen oder indem sie einfach den KI-gestützten Datenassistenten um Informationen bitten. Diese Funktionen erleichtern die Verfolgung der Leistung, die Fehlerbehebung und das Treffen datengestützter Entscheidungen für eine Vielzahl von Betriebszielen. Ob es um die Optimierung von Flottenplänen, die Verwaltung des Energieverbrauchs oder die Bewertung von Preisstrategien geht Betreiber können die wichtigsten Erkenntnisse auf Abruf abrufen. Dynamisches Energiemanagement: Die ChargePoint-Plattform wurde entwickelt, um die Energieverteilung intelligent auszugleichen, und optimiert den Energieverbrauch mit dem Ziel, die Infrastrukturkosten zu senken. Mit Funktionen wie Echtzeit-Lastenausgleich, Reduzierung des Energieverbrauchs bei hoher Nachfrage, Integration von Lastmanagement, Unterstützung für erneuerbare Energiequellen und nahtloser Integration mit Preissignalen der Versorgungsunternehmen hilft die Plattform den Kunden, ihre Energiekosten zu minimieren.

Die ChargePoint-Plattform wurde entwickelt, um die Energieverteilung intelligent auszugleichen, und optimiert den Energieverbrauch mit dem Ziel, die Infrastrukturkosten zu senken. Mit Funktionen wie Echtzeit-Lastenausgleich, Reduzierung des Energieverbrauchs bei hoher Nachfrage, Integration von Lastmanagement, Unterstützung für erneuerbare Energiequellen und nahtloser Integration mit Preissignalen der Versorgungsunternehmen hilft die Plattform den Kunden, ihre Energiekosten zu minimieren. Intelligentere Preisgestaltung: Flexible Preisgestaltungstools passen die Ladetarife in Echtzeit an, basierend auf Nachfrage, Energiekosten, Auslastung oder Geschäftszielen. Das System wurde mit Vertrauen als zentralem Produktgrundsatz entwickelt und gewährleistet eine transparente, nachvollziehbare und vollständig anpassbare Preisgestaltung. Dies bietet den Betreibern von Ladestationen die vollständige Kontrolle, um ihre Einnahmen mit einer Vielzahl von Preisstrategien zu optimieren.

Flexible Preisgestaltungstools passen die Ladetarife in Echtzeit an, basierend auf Nachfrage, Energiekosten, Auslastung oder Geschäftszielen. Das System wurde mit Vertrauen als zentralem Produktgrundsatz entwickelt und gewährleistet eine transparente, nachvollziehbare und vollständig anpassbare Preisgestaltung. Dies bietet den Betreibern von Ladestationen die vollständige Kontrolle, um ihre Einnahmen mit einer Vielzahl von Preisstrategien zu optimieren. Optimierung des Fahrerlebnisses: Betreiber von Ladestationen können proaktiv positive Fahrerlebnisse überwachen und gestalten. Durch fortschrittliche Analysen, Echtzeit-Warnmeldungen und intelligente Problemerkennung können Betreiber Probleme beheben, bevor sie sich auf die Fahrer auswirken, und so langfristige Loyalität fördern. Mit einer Reihe robuster Tools zur Fahreradministration können Betreiber eine Vielzahl von Richtlinien definieren und verwalten, um konsistente und personalisierte Erfahrungen an jedem Berührungspunkt zu gewährleisten.

Betreiber von Ladestationen können proaktiv positive Fahrerlebnisse überwachen und gestalten. Durch fortschrittliche Analysen, Echtzeit-Warnmeldungen und intelligente Problemerkennung können Betreiber Probleme beheben, bevor sie sich auf die Fahrer auswirken, und so langfristige Loyalität fördern. Mit einer Reihe robuster Tools zur Fahreradministration können Betreiber eine Vielzahl von Richtlinien definieren und verwalten, um konsistente und personalisierte Erfahrungen an jedem Berührungspunkt zu gewährleisten. Maßgeschneiderte Softwarepakete: Die ChargePoint-Plattform wird in zwei Formen angeboten. Die erste, CMS Suite, ist eine Auswahl an schlüsselfertigen Funktionslizenzen, die auf bestimmte Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Die zweite, CMS Studio, ist ein vollständig anpassbarer Satz von Modulen, auf deren Grundlage ein CPO eine einzigartige Lösung zusammenstellen kann, die seinen Geschäftsanforderungen entspricht.

Die ChargePoint-Plattform wird in zwei Formen angeboten. Die erste, CMS Suite, ist eine Auswahl an schlüsselfertigen Funktionslizenzen, die auf bestimmte Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Die zweite, CMS Studio, ist ein vollständig anpassbarer Satz von Modulen, auf deren Grundlage ein CPO eine einzigartige Lösung zusammenstellen kann, die seinen Geschäftsanforderungen entspricht. Verwalten Sie jedes beliebige Ladegerät: Die ChargePoint-Plattform ermöglicht eine echte Plug-and-Play-Verwaltung aller OCPP-kompatiblen Ladegeräte, unabhängig von Marke oder Modell. Betreiber können Ladegeräte verschiedener Hersteller nahtlos einbinden, überwachen und steuern, was den Betrieb vereinfacht und die Zuverlässigkeit des Netzwerks maximiert.

Die ChargePoint-Plattform ermöglicht eine echte Plug-and-Play-Verwaltung aller OCPP-kompatiblen Ladegeräte, unabhängig von Marke oder Modell. Betreiber können Ladegeräte verschiedener Hersteller nahtlos einbinden, überwachen und steuern, was den Betrieb vereinfacht und die Zuverlässigkeit des Netzwerks maximiert. Skalierbare, modulare und sichere Cloud-Architektur: Die ChargePoint-Plattform bietet eine erstklassige Funktionsintegration, indem sie die fortschrittlichsten Funktionen des schlüsselfertigen Ladegerät-Managementsystems (CMS) von ChargePoint, des modularen CMS für fortgeschrittene Ladepunktbetreiber (CPOs) und der Flottentelematik vereint und Kunden eine leistungsstarke, einheitliche Lösung bietet, die bewährte Zuverlässigkeit mit Flexibilität der nächsten Generation verbindet. Mit Sicherheit als Kernstück umfasst sie End-to-End-Verschlüsselung und kontinuierliche Überwachung, um die Integrität von Daten und Infrastruktur zu gewährleisten. Als echte Cloud-native Lösung sorgt die Plattform für unübertroffene Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit und Agilität und ermöglicht nahtlose Updates und schnelle Innovationen.

Die ChargePoint-Plattform bietet eine erstklassige Funktionsintegration, indem sie die fortschrittlichsten Funktionen des schlüsselfertigen Ladegerät-Managementsystems (CMS) von ChargePoint, des modularen CMS für fortgeschrittene Ladepunktbetreiber (CPOs) und der Flottentelematik vereint und Kunden eine leistungsstarke, einheitliche Lösung bietet, die bewährte Zuverlässigkeit mit Flexibilität der nächsten Generation verbindet. Mit Sicherheit als Kernstück umfasst sie End-to-End-Verschlüsselung und kontinuierliche Überwachung, um die Integrität von Daten und Infrastruktur zu gewährleisten. Als echte Cloud-native Lösung sorgt die Plattform für unübertroffene Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit und Agilität und ermöglicht nahtlose Updates und schnelle Innovationen. Völlig neue Benutzeroberfläche: Die ChargePoint-Plattform verfügt über eine neu gestaltete, intuitive Benutzeroberfläche, die alle Aspekte des EV-Lademanagements optimiert. Die neue Benutzeroberfläche bietet: Personalisierte Dashboards: Anpassbare Ansichten, die die für jeden Benutzer relevantesten Daten anzeigen egal, ob es um die Verwaltung von Betrieben, Flotten, Einrichtungen, Finanzen oder anderen Bereichen geht und so für mehr Transparenz sorgen und eine schnellere, fundiertere Entscheidungsfindung im gesamten Ladevorgang ermöglichen. Echtzeit-Einblicke: Live-Überwachung des Ladegerätstatus, des Energieverbrauchs und der Sitzungsanalyse, alles visualisiert durch interaktive Grafiken. Vereinfachte Arbeitsabläufe: Geführte Einrichtung, automatisierte Warnmeldungen und Zugriff auf wichtige Aktionen mit einem Klick reduzieren die Komplexität des Betriebs. Mobile-First-Erfahrung: Das responsive Design gewährleistet eine nahtlose Steuerung von jedem Gerät aus Desktop, Tablet oder Smartphone. Barrierefreiheit und Lokalisierung: Integrierte Unterstützung für Barrierefreiheitsstandards und mehrere Sprachen, sodass die Plattform für verschiedene Teams weltweit nutzbar ist.

Die ChargePoint-Plattform verfügt über eine neu gestaltete, intuitive Benutzeroberfläche, die alle Aspekte des EV-Lademanagements optimiert. Die neue Benutzeroberfläche bietet:

Die Mission von ChargePoint ist es, Elektromobilität für alle zugänglich, zuverlässig und nachhaltig zu machen. Die ChargePoint-Plattform bekräftigt dieses Engagement und wird derzeit für Kunden eingeführt. Eine Demo der ChargePoint-Plattform finden Sie unter: https://www.chargepoint.com/resources/cp-platform-demo.

ChargePoint und das ChargePoint-Logo sind Marken von ChargePoint, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern weltweit. Alle anderen hier verwendeten oder erwähnten Marken, Handelsnamen oder Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über ChargePoint Holdings, Inc.

ChargePoint hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2007, lange bevor Elektrofahrzeuge (EV) weit verbreitet waren, als führender Anbieter von innovativen Ladelösungen für Elektrofahrzeuge etabliert. Das Unternehmen bietet umfassende Lösungen, die auf das gesamte EV-Ökosystem zugeschnitten sind, vom Stromnetz bis zum Armaturenbrett des Fahrzeugs. Das Unternehmen bedient EV-Fahrer, Besitzer von Ladestationen, Fahrzeughersteller und ähnliche Interessengruppen. Mit seinem Engagement für Zugänglichkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet ChargePoint mit seinem umfangreichen Portfolio an Software, Hardware und Dienstleistungen ein nahtloses Ladeerlebnis für Fahrer in Nordamerika und Europa. ChargePoint versorgt jeden Fahrer, der eine Lademöglichkeit benötigt, mit Zugang zu über 1,25 Millionen Ladeports weltweit. ChargePoint hat bereits mehr als 16 Milliarden elektrisch gefahrene Meilen ermöglicht und unterstreicht damit sein Engagement für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und die Elektrifizierung der Zukunft des Verkehrs. Weitere Informationen finden Sie im ChargePoint-Pressebereich oder auf der oder auf der ChargePoint-Investor-Relations-Website . Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an die ChargePoint-Pressestelle

