Ford BlueCruise, die Technologie für freihändiges Fahren auf der Autobahn, wird in den Modellen Puma, Puma Gen-E, Kuga und Ranger PHEV eingeführt und gibt damit Tausenden neuen Kundinnen und Kunden Zugang zu der Technologie

Das erste System seiner Art: 2023 in Europa zugelassen und heute das am weitesten verbreitete fortschrittliche "Hands-off, Eyes-on"-Fahrerassistenzsystem

Mehr als eine Million BlueCruise-Fahrzeuge sind weltweit unterwegs, und die Fahrerinnen und Fahrer haben bereits mehr als 888 Millionen Kilometer mit BlueCruise zurückgelegt KÖLN, Deutschland, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Ford hat heute die erweiterte Verfügbarkeit von BlueCruise1 bekanntgegeben, das Tausenden von Kundinnen und Kunden den Zugang zum "Hands-off, Eyes-on"-Fahren auf der Autobahn ermöglicht. Nachdem das fortschrittliche Fahrerassistenzsystem zunächst für den Mustang Mach-E 2 in Europa verfügbar war, wird es nun für vier weitere Modelle eingeführt: Puma,3 Puma Gen-E,4 Kuga5 und Ranger PHEV6 - ab Frühjahr 2026. Weltweit haben Ford- und Lincoln-Besitzerinnen und -Besitzer mehr als 888 Millionen Autobahnkilometer (552 Millionen Meilen) mit dieser Technologie zurückgelegt. Die Ausweitung der Verfügbarkeit auf eine breite Palette von Ford-Fahrzeugen gibt noch mehr Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Komfort und Bequemlichkeit auf ihrer Autobahnfahrt zu genießen und ihr Ziel erfrischt und bereit für den kommenden Tag zu erreichen. BlueCruise war das erste System seiner Art, das 2023 die Zulassung in Europa erhielt, mit dem Start in Großbritannien . Seitdem wurde BlueCruise für den Einsatz in 16 europäischen Märkten zugelassen,7 womit es das am weitesten verbreitete System seiner Art in Europa ist. Dies ermöglicht den Zugang zu mehr als 135.000 Kilometern (84.226 Meilen) ausgewiesener Autobahnen,8 sogenannten Blue Zones, die es Kundinnen und Kunden ermöglichen, einen Roadtrip durch mehrere Länder zu unternehmen. Mit dieser breiten geografischen Verfügbarkeit kann ein Kunde BlueCruise beispielsweise in sechs Ländern nutzen, indem er von Stockholm nach Rom reist und dabei über 2.000 Kilometer (1.500 Meilen) zurücklegt und damit fast 25 Stunden freihändig fährt. "Unser Ziel ist es, mehr Autofahrerinnen und -fahrern modernste Technologie zur Verfügung zu stellen. Mit BlueCruise, das jetzt für fünf Fahrzeuglinien in Europa verfügbar ist, tragen wir dazu bei, dass das freihändige Fahren auf der Autobahn einer größeren Zahl von Kundinnen und Kunden zugänglich gemacht wird", sagt Torsten Wey, Manager, ADAS Features und Software, Ford in Europe. "Jede Fahrzeugreihe ist einzigartig, und unser Team von ADAS-Ingenieurinnen und -Ingenieuren hat daran gearbeitet, BlueCruise über den Mustang Mach-E hinaus zu erweitern, um ein hochwertiges freihändiges Fahrerlebnis auf der Autobahn zu gewährleisten, egal für welches Fahrzeug sich eine Kundin oder ein Kunde entscheidet." Hands-Off, Eyes-On: Freihändiges, achtsames Fahren BlueCruise baut auf den Fähigkeiten der Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC) von Ford auf ( 9 ) und hilft bei der Steuerung von Lenkung, Beschleunigung, Bremsen, Fahrspurpositionierung und Sicherheitsabständen zum vorausfahrenden Fahrzeug, indem es die Straßenmarkierungen, Geschwindigkeitsschilder und die sich verändernden Verkehrsbedingungen überwacht, von Autobahngeschwindigkeiten bis hin zum Stop-and-Go-Verkehr. Wenn BlueCruise auf einer zugelassenen Autobahn, den so genannten Blue Zones, aktiviert ist, kann die Fahrerin oder der Fahrer die Hände vom Lenkrad nehmen, wenn sie oder er weiterhin auf die Straße achtet - ein zusätzlicher Komfort bei langen Fahrten. Vor dem Übergang zum freihändigen Fahren vergewissern sich die mit BlueCruise ausgestatteten Fahrzeuge, dass die Fahrbahnmarkierungen sichtbar sind, dass die Fahrerin oder der Fahrer die Straße im Blick hat und dass die sonstigen Bedingungen angemessen sind. BlueCruise nutzt eine Kombination aus Radar und Kameras, um die Position und Geschwindigkeit anderer Fahrzeuge auf der Straße zu erkennen und zu verfolgen. Eine nach vorne gerichtete Kamera erkennt Fahrbahnmarkierungen und Geschwindigkeitsschilder. Um sicherzustellen, dass die Fahrerin oder der Fahrer seine Augen auf der Straße behält, während sie oder er die Hände vom Lenkrad nimmt, überprüft eine der Fahrerin oder dem Fahrer zugewandte Kamera den Blick und die Kopfhaltung - selbst wenn sie oder er eine Sonnenbrille trägt. BlueCruise wird für ausgewählte Puma, Puma Gen-E, Kuga und Ranger PHEV des neuen Modelljahres ab Frühjahr 2026 verfügbar sein; Voraussetzung ist die Auswahl des Fahrassistenzpakets. Die Abonnementoptionen und Preise werden kurz vor dem Verkaufsstart bekanntgegeben. Weitere Informationen über BlueCruise finden Sie auf: https://www.ford.co.uk/technology/driving-assistance/ford-bluecruise 1 Erhältlich in ausgewählten Ländern für ausgewählte Puma-, Puma Gen-E-, Kuga-, Ranger PHEV- und Mustang Mach-E-Modelle. Die Augen der Fahrerin oder des Fahrers müssen auf die Straße gerichtet bleiben, damit das BlueCruise-Fahrassistenzsystem genutzt werden kann. Es ersetzt kein sicheres Fahren.

2 Bis zu 600 km Reichweite bei voller Ladung des Mustang Mach-E Extended Range. Geschätzte Reichweite nach dem Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).

3 Puma EcoBoost Hybrid CO 2 Emissionen 122-146 g/km und Kraftstoffeffizienz 5,4-6,5 l/100 km WLTP.

4 Bis zu 376 km Reichweite bei voller Aufladung des Puma Gen-E. Geschätzte Reichweite nach dem Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).

5 Kuga Hybrid homologierte CO 2 -Emissionen 121-146 g/km und homologierte Kraftstoffeffizienz 5,3-6,4 l/100 km WLTP.

Kuga 1,5-Liter-EcoBoost-Hybrid homologierte CO 2 Emissionen 144-178 g/km und homologierte Kraftstoffeffizienz 6,3-7,8 l/100 km WLTP.

Kuga Plug-In Hybrid homologierte CO 2 -Emissionen, homologierte Kraftstoffeffizienz und elektrische Reichweite werden näher am Verkaufsdatum veröffentlicht.

6 Ford Ranger Plug-In Hybrid homologierte CO 2 -Emissionen 143-145 g/km WLTP Euro 6e-bis, homologierte Kraftstoffeffizienz 6,2-6,4 l/100 km WLTP Euro 6e-bis und rein elektrische Reichweite bis zu 43 km WLTP. Mit einer voll geladenen Batterie kann eine Reichweite von bis zu 43 km erzielt werden - je nach vorhandener Baureihe und Batteriekonfiguration. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund verschiedener Faktoren (z. B. Wetterbedingungen, Fahrstil, Streckenprofil, Fahrzeugzustand, Alter und Zustand der Lithium-Ionen-Batterie) variieren.

7 BlueCruise ist derzeit für Kundinnen und Kunden mit entsprechend ausgestatteten Fahrzeugen in Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien (außer Nordirland), Griechenland, Italien, den Niederlanden, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Spanien, der Tschechischen Republik, Norwegen und Ungarn verfügbar.

8 Stand: Oktober 2025.

9 Fahrerassistenzfunktionen sind zusätzliche Funktionen und ersetzen nicht die Aufmerksamkeit und das Urteilsvermögen der Fahrerin oder des Fahrers sowie die Notwendigkeit, das Fahrzeug zu kontrollieren. Sie ersetzen nicht das sichere Fahren. Einzelheiten und Einschränkungen finden Sie im Benutzerhandbuch. Informationen zu Ford Motor Company Ford Motor Company (NYSE: F) ist ein globales Unternehmen mit Sitz in Dearborn, Michigan, das sich dem Aufbau einer besseren Welt verschrieben hat, in der sich jeder Mensch frei bewegen und seine Träume verfolgen kann. Der Ford+-Plan des Unternehmens für Wachstum und Wertschöpfung kombiniert vorhandene Stärken, neue Fähigkeiten und ständige Kundenbeziehungen, um die Erfahrungen der Kundinnen und Kunden zu bereichern und ihre Loyalität zu vertiefen. Ford entwickelt und liefert innovative, unverzichtbare Ford-Lkw, Sport Utility Vehicles, Nutzfahrzeuge und Pkw sowie Lincoln-Luxusfahrzeuge und damit verbundene Dienstleistungen. Das Unternehmen tut dies durch drei kundenorientierte Geschäftsbereiche: Ford Blue, die Entwicklung von ikonischen Benzin- und Hybridfahrzeugen; Ford Model e, die Erfindung von bahnbrechenden Elektrofahrzeugen zusammen mit eingebetteter Software, die außergewöhnliche digitale Erlebnisse für alle Kundinnen und Kunden definiert; Ford Pro, die Unterstützung gewerblicher Kunden bei der Umgestaltung und Erweiterung ihrer Geschäfte mit Fahrzeugen und Dienstleistungen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Darüber hinaus bietet Ford über die Ford Motor Credit Company Finanzdienstleistungen an. Ford beschäftigt weltweit etwa 171.000 Mitarbeitende. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Produkte und Dienstleistungen finden Sie auf corporate.ford.com. Video - https://www.youtube.com/watch?v=RK3qmzKp2yM

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2821131/Ford_BlueCruise_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2821132/Ford_BlueCruise_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2821133/Ford_BlueCruise_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2821134/Ford_BlueCruise_4.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ford-bringt-bluecruise-technologie-fur-freihandiges-fahren-auf-den-markt-302614768.html



