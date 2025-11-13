Der von Nio auch in Europa angebotene Kompaktstromer Firefly erhält wohl zumindest in China mehr Leistung. Laut einem Zulassungantrag soll es ein Leistungsupgrade von 105 auf 120 kW geben. Ob das 120-kW-Modell die aktuelle Version ersetzt oder es sich um eine zweite Modellvariante handelt, ist aktuell noch nicht bekannt. Klar ist nur, dass Nio eine neue Variante zur Zulassung beim Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) angemeldet ...

