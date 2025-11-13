© Foto: Allexxandar - imageBROKER.com

Mit 224 Prozent erreicht der legendäre Buffett-Indikator ein Rekordniveau und liegt damit deutlich über dem Niveau der Dotcom-Blase. Steht der von KI getriebene, überhitzte Aktienmarkt vor einer gefährlichen Korrektur?Der legendäre Warren-Buffett-Indikator, der das Verhältnis zwischen dem Marktwert aller US-Aktien und der Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten misst, hat ein historisches Allzeithoch erreicht und schürt damit neue Crash-Spekulationen. Der Index, der als besonders aussagekräftiger Gradmesser für Überbewertungen am Aktienmarkt gilt, sprang zuletzt auf rund 224 Prozent und liegt damit weit über allen bekannten Extremständen der vergangenen Jahrzehnte. Der nach dem …