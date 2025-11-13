Das Unternehmen ist eigentlich der Platzhirsch in seiner Branche, hat jedoch eine lange Durststrecke hinter sich. Es tauschte den Chef aus - und musste in manchen Segmenten die Konkurrenz vorbeiziehen lassen. Doch heute beflügelt eine frische Kaufempfehlung den Kurs. Die Rede ist von dem Sportartikel-Riesen Nike. Im September 2024 hatten die Amerikaner den glücklosen Chef John Donahoe (Ex-Ebay) geschasst und durch das Nike-Urgetsein Elliott Hill ...

