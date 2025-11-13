© Foto: Midjourney/wallstreet-online

Nach einem Jahrzehnt Tech-Rausch schaltet die Wall Street runter. Laut Goldman Sachs laufen die großen Gewinne künftig in Asien und den Schwellenländern ein.Goldman Sachs sieht für US-Aktien eine lange Durststrecke. Nach Einschätzung von Chefstratege Peter Oppenheimer, der die Underperformance der Wall Street bereits in diesem Jahr richtig prognostizierte, dürften die kommenden zehn Jahre vor allem Anleger außerhalb der USA begünstigen. "Diversifizieren Sie über die USA hinaus, mit einer Tendenz zu Schwellenländern", rät Oppenheimer. Die Goldman-Strategen erwarten für den S&P 500 eine jährliche Rendite von nur 6,5 Prozent - die niedrigste aller Regionen. Schwellenländer sollen mit 10,9 …