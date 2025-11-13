Nach harten Zeiten konnten sich die Lebensversicherer 2024 erholen, vor allem dank des Einmalbeitragsgeschäfts. Wie sich die Bruttobeitragseinnahmen der größten Anbieter hierzulande entwickelt haben und wer in den Top 10 landet, zeigt der neue Branchenmonitor 2025 der V.E.R.S. Leipzig GmbH. Die V.E.R.S. Leipzig GmbH (V.E.R.S. Leipzig) hat die aktuellen Branchenmonitore für die Sparten Kranken und Leben veröffentlicht. Nach herausfordernden Zeiten war bei den Lebensversicherer 2024 Erholung zu beobachten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
