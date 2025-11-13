Endlich, möchte man sagen, regt sich in EU-Europa Widerstand gegen die zunehmend invasive Regulierungsarbeit der Brüsseler EU-Kommission. In einer Abstimmung im Europäischen Parlament stimmte eine Mehrheit aus Konservativen und Nationalkonservativen am Donnerstag für eine Aufweichung des Geltungsbereiches des Lieferkettengesetzes. Dieses soll Unternehmen verpflichten, entlang ihrer gesamten globalen Lieferketten die von der EU-Kommission definierten menschenrechtlichen und D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Tichys Einblick