© Foto: DALL-E

Die US-Zollpolitik sollte China und andere Schwellenländer treffen, prallt jedoch von ihnen ab. Dank neuer Handelspartner, stabiler Haushalte und regionaler Allianzen verlieren die Zölle an SchreckenUS-Präsident Donald Trump wollte die Welt mit Strafzöllen in die Schranken weisen. Seine Botschaft: Wer vom Zugang zum US-Markt profitiert, soll dafür zahlen - oder leiden. Doch die Realität sieht anders aus. Denn haben die meisten großen Schwellenländer heute genügend wirtschaftliche Widerstandskraft, um amerikanische Zölle ohne größere Blessuren zu überstehen. Von 20 der wichtigsten Emerging Markets - von China über Brasilien bis Indien - geraten nur wenige Länder durch die US-Zölle wirklich …