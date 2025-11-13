Strategische Transaktion positioniert Crown Bioscience für beschleunigtes Wachstum in der translationalen Onkologie

JSR Life Sciences LLC ("JSR Life Sciences"), ein weltweit führender Anbieter von Materialien und Dienstleistungen für die Biowissenschaften, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über die Übertragung von Crown Bioscience Inc. ("Crown Bioscience") an Adicon Holdings Limited ("Adicon"), einen führenden unabhängigen Anbieter klinischer Labordienstleistungen in China und Portfoliounternehmen der Carlyle Group, geschlossen hat. Die Transaktion, die den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt, wird voraussichtlich im Jahr 2026 abgeschlossen sein.

Durch diesen strategischen Schritt kann Crown Bioscience als eigenständiges Unternehmen unter der Eigentümerschaft von Adicon weitergeführt werden. Das umfassende Portfolio von Crown Bioscience im Bereich der translationalen Onkologie, darunter weltweit führende PDX-Modelle (Patient-Derived Xenograft), Tumor-Organoid-Plattformen, Immunonkologie-Assays und Bioinformatik-Lösungen, wird auf Adicon übertragen, wodurch das Unternehmen in die Lage versetzt wird, Fortschritte in der Präzisionsmedizin und der Arzneimittelforschung für die Onkologie zu beschleunigen.

Das globale Biospecimens-Geschäft von Crown Bioscience mit Hauptsitz in Hamburg und Niederlassungen in Frederick, Maryland, wird vollständig in JSR Life Sciences integriert bleiben. Das Biospecimens-Team wird weiterhin von den robusten globalen Ressourcen, dem Innovationsökosystem und dem Fokus auf ethische Beschaffung, kundenspezifische Beschaffung sowie fortschrittliche Probenverarbeitungs- und -lagerungskapazitäten von JSR profitieren.

" Nach sorgfältiger strategischer Prüfung sind wir der Meinung, dass diese Transaktion sowohl für Crown Bioscience als auch für JSR Life Sciences den optimalen Weg in die Zukunft darstellt", sagte Tim Lowery, Präsident und CEO von JSR Life Sciences . "Das fundierte Fachwissen von Adicon und die finanzielle Unterstützung durch The Carlyle Group werden Crown in die Lage versetzen, seine bahnbrechenden Onkologie-Dienstleistungen auf ein neues Niveau zu heben. Im Rahmen unserer langjährigen Onshore-Strategie bleibt Crown weiterhin fest entschlossen, seine Kunden über sein globales Netzwerk von Einrichtungen zu bedienen, darunter sein Hauptsitz in San Diego und die jüngsten Investitionen in den USA und Europa. Initiativen wie die Eröffnung eines neuen Modellentwicklungszentrums in North Carolina und der Ausbau der Biomarker- und Bildgebungsfähigkeiten in Großbritannien stellen sicher, dass Kunden unabhängig davon, wo sie ihre Studie durchführen möchten, Zugang zu derselben außergewöhnlichen Crown-Erfahrung haben."

Adicon, anerkannt als einer der größten unabhängigen Anbieter von klinischen Labordienstleistungen in China, bringt ergänzende Stärken in den Bereichen Hochdurchsatz-Tests und Datenanalyse in die Partnerschaft ein. Mit der Unterstützung des umfangreichen Netzwerks und der Ressourcen der globalen Investmentfirma Carlyle in der Gesundheits- und Life-Sciences-Branche ist Adicon gut positioniert, um das Wachstum von Crown Bioscience zu unterstützen.

Yang Ling, Vorsitzende von Adicon und Leiterin von Asia Healthcare bei Carlyle, kommentierte: "Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein in der Wachstumsgeschichte von Adicon. Mit den erstklassigen CRO-Kompetenzen von Crown Bioscience erweitert Adicon seine Reichweite entlang der globalen Wertschöpfungskette im Gesundheitswesen von der klinischen Diagnostik über die Arzneimittelforschung bis hin zur translationalen Forschung. Diese Transaktion untermauert die Vision von Adicon, ein vertrauenswürdiger Partner für biopharmazeutische Innovationen und Präzisionsdiagnostik zu werden."

Bis zum Abschluss der Transaktion wird Crown Bioscience weiterhin als hundertprozentige Tochtergesellschaft von JSR Life Sciences tätig sein, ohne dass Störungen der laufenden Dienstleistungen, Projekte oder Kundenbeziehungen zu erwarten sind. JSR und Adicon sind bestrebt, einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und dabei die höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Compliance und Innovation in allen Geschäftsbereichen aufrechtzuerhalten.

Über JSR Life Sciences LLC

JSR Life Sciences LLC ist ein Geschäftsbereich der JSR Corporation, einem weltweit führenden Anbieter von Hochleistungsmaterialien für die Life Sciences, Elektronik und andere Branchen mit Sitz in Tokio. Mit dem Schwerpunkt auf bahnbrechenden Innovationen in der Präzisionsmedizin liefert JSR Life Sciences innovative Lösungen in den Bereichen Zellkultur, Bioseparation und Bioverarbeitung und unterstützt Kunden von der Forschung bis zur Vermarktung. Weitere Informationen finden Sie unter www.jsrlifesciences.com.

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences und globaler Auftragsforschungsbetrieb (CRO), ist auf die Erforschung und Entwicklung von Medikamenten in den Bereichen Onkologie und Immunonkologie spezialisiert. Wir arbeiten mit Biotech- und Pharmaunternehmen zusammen, um innovative, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die präklinische Forschung, translationale Plattformen und Unterstützung bei klinischen Studien umfassen. Mit über 1000 Tumororganoidmodellen und der größten kommerziell verfügbaren PDX-Sammlung erstreckt sich unsere Expertise über in-vivo-, in-vitro-, ex-vivo- und in-silico-Methoden. Wir sind in mehreren Einrichtungen in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig und erfüllen die höchsten Industriestandards, einschließlich der Akkreditierung durch das College of American Pathologists (CAP) und die Internationale Organisation für Normung (ISO).

Weitere Informationen finden Sie unter www.crownbio.com.

Über Adicon

Adicon Holdings Limited (HKEX: 9860.HK) ist einer der führenden unabhängigen Anbieter von klinischen Labordienstleistungen in China und bietet umfassende diagnostische Testdienstleistungen vor allem für Krankenhäuser, Gesundheitszentren und Biopharmazeutika über ein integriertes Netzwerk von selbst betriebenen Labors im ganzen Land an. Das Unternehmen bietet ein breites Testportfolio, das Routine- und Spezialtests für verschiedene Krankheitsbereiche umfasst und von international akkreditierten Laboren unterstützt wird, die den ISO15189-Standards entsprechen. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in Bezug auf operative Exzellenz, nationale Abdeckung und starke Qualitätssicherung hat sich Adicon als vertrauenswürdiger Partner für Gesundheitseinrichtungen und Fachleute etabliert und trägt zur Weiterentwicklung der Präzisionsdiagnostik und zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in China bei.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf behördliche Genehmigungen, Marktbedingungen und Integrationsherausforderungen. Eine Erörterung dieser Risiken finden Sie in den Unterlagen, die die Unternehmen bei den zuständigen Aufsichtsbehörden eingereicht haben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

