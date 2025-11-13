Die Aktienmärkte stehen am Donnerstag wieder plötzlich unter Druck. Indizes wie der NASDAQ verlieren fast zwei Prozent. Das steckt hinter dem deutlichen Abverkauf, und darum zittern Anleger jetzt plötzlich. Am Donnerstag kommt es erneut zu einer Talfahrt an den Börsen. Während der Dow 0,9 Prozent fiel, knüpfte der Nasdaq 100 an seine jüngste Talfahrt an. Er büßte zuletzt noch 1,9 Prozent auf 22.970 Punkte ein. Als Sinnbild der unter Druck stehenden ...

