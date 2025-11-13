EQS-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Personalie

Accentro Real Estate AG setzt Restrukturierungsplan erfolgreich um



13.11.2025 / 19:04 CET/CEST

Accentro Real Estate AG setzt Restrukturierungsplan erfolgreich um Berlin, 13. November 2025 - Die Gesellschaft gibt bekannt, dass sämtliche Maßnahmen zur Umsetzung des mit Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 23. September 2025 bestätigten Restrukturierungsplans nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) heute erfolgreich umgesetzt werden konnten. Insbesondere wurden die Bedingungen der Anleihe 2020/2026 und der Anleihe 2021/2029, wie in der Mitteilung der Gesellschaft vom 25. Juli 2025 angekündigt, geändert und neugefasst. Nach dem avisierten Wechsel der Aufsichtsratsmitglieder besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft seit heute aus den Herren Paul Sisak, Dr. Nedim Cen und einem gerichtlich noch zu bestellenden weiteren Aufsichtsratsmitglied, voraussichtlich Herrn Richard Lewis.



Mit der heute abgeschlossenen Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen wurde die Grundlage für eine nachhaltige Stabilität und positive Geschäftsentwicklung der Gesellschaft geschaffen. Wir danken unseren Gläubigern, Aktionären, Mitarbeitern und allen weiteren Mitwirkenden für die konstruktive Zusammenarbeit in diesem anspruchsvollen Prozess.

Über die Accentro Real Estate AG Die Accentro Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende mitteldeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Geschäftstätigkeit von Accentro umfasst drei Kernbereiche. Dazu zählen der mieternahe Vertrieb von Wohnungen an private Eigennutzer und Kapitalanleger sowie der Verkauf von Immobilienportfolios an institutionelle Investoren, die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie Dienstleistungen für Dritte. Die Aktien der Accentro Real Estate AG sind im General-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A40ZVK, ISIN: DE000A40ZVK3). www.accentro.de

Ansprechpartner für Investor Relations und Presse: Thomas Eisenlohr

Accentro Real Estate AG

Kantstraße 44/45

10625 Berlin

E-Mail: eisenlohr@accentro.de

Tel. +49 (0)30 88 71 81 272





