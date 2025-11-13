© Foto: picture alliance / dpa | Marius Becker

Für den US-Dollar ist es das schwächste Jahr seit langem aber das Schlimmste steht der US-Währung erst noch bevor, sagt Devisenexperte Stephen Jen. Europa und Asien rücken stattdessen vor.Der US-Dollar erlebt eines seiner schlechtesten Jahre seit fast einem Jahrzehnt. Etwa 8,5 Prozent hat die Währung 2025 bereits gegenüber den sechs wichtigsten Weltwährungen verloren. Was wie eine kurzfristige Korrektur aussieht, könnte der Auftakt zu einer grundlegenden Neuordnung der globalen Kapitalströme sein, warnt der Devisenstratege Stephen Jen, Chef von Eurizon SLJ Capital und Erfinder der bekannten "Dollar-Smile-Theorie". Die Ursachen für die Dollar-Schwäche sind vielfältig. Die unberechenbare …