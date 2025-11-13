DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Nagel traut sich Job des EZB-Präsidenten zu

Bundesbankpräsident Joachim Nagel kann sich vorstellen, nächster Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) zu werden. "Grundsätzlich dürfte jeder Notenbanker im EZB-Rat die Kompetenz zur Nachfolge für das Spitzenamt im Eurosystem haben", sagte Nagel dem Nachrichtenmagazin Spiegel. "Und auch externe Kandidaturen mit anderen Profilen haben Chancen."

US-Rohöllagerbestände deutlich stärker als erwartet gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 7. November ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 6,413 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 0,4 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 5,202 Millionen Barrel erhöht.

Chinesische Hacker nutzten Anthropic für Cyberangriffe

Vom chinesischen Staat unterstützte Hacker haben KI-Technologie von Anthropic zur Automatisierung von Cyberattacken auf Großunternehmen und ausländische Regierungen während einer Hacking-Kampagne im September genutzt. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

November 13, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)

