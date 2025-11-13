China verschiebt die Kräfteverhältnisse im globalen KI-Wettlauf: Mit einem rasanten Ausbau erneuerbarer Energien - und im Gegensatz zur anhaltenden Abhängigkeit vieler Länder von fossilen Quellen - verschafft sich die Volksrepublik einen strategischen Vorsprung, der ihre KI-Vorherrschaft weiter stärkt. China: KI-Macht dank erneuerbarer Energien Wie Bloomberg berichtet, präsentiert sich China zunehmend als außergewöhnlich gut positioniert im ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.