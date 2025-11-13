China verschiebt die Kräfteverhältnisse im globalen KI-Wettlauf: Mit einem rasanten Ausbau erneuerbarer Energien - und im Gegensatz zur anhaltenden Abhängigkeit vieler Länder von fossilen Quellen - verschafft sich die Volksrepublik einen strategischen Vorsprung, der ihre KI-Vorherrschaft weiter stärkt. China: KI-Macht dank erneuerbarer Energien Wie Bloomberg berichtet, präsentiert sich China zunehmend als außergewöhnlich gut positioniert im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Finanzmarktwelt.de