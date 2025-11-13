DataGuard bietet mit seiner Kombination aus Experten-Support und All-in-One-Plattform, die automatisierte Sicherheit, Risikomanagement und Schulungen vereint, eine leistungsstarke Antwort auf die Herausforderungen von NIS2.

Heute ist Deutschland der Stärkung seiner nationalen Cybersicherheit einen großen Schritt nähergekommen. Der Bundestag hat ein Gesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie NIS2 verabschiedet, das deutlich erweiterte Anforderungen an die Sicherheit, das Risikomanagement und die Berichterstattung für Unternehmen aus verschiedenen Branchen festlegt.

"Laut Bitkom verursachten Cyberangriffe allein im Jahr 2024 einen geschätzten wirtschaftlichen Schaden von 266,6 Milliarden Euro was das Ausmaß der Risiken verdeutlicht, denen NIS2 begegnen will", erklärte Dr. Stefan Brink, ehemaliger Datenschutzbeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz und derzeitiger Leiter des wida (Wissenschaftliches Institut für die Digitalisierung der Arbeitswelt).

NIS2 wurde bereits in mehreren EU-Mitgliedstaaten, darunter Belgien, Kroatien, Ungarn und Italien, verabschiedet und verändert die Cybersicherheitslandschaft in ganz Europa nachhaltig. In Deutschland gilt die Richtlinie für Betreiber kritischer Infrastrukturen und mehr als 30.000 weitere Unternehmen wodurch sich der Kreis der Organisationen, die gesetzlich verpflichtet sind, den Reifegrad ihrer Cybersicherheit zu verbessern, erheblich erweitert.

"Die Einhaltung der Verordnung sollte nicht als Verpflichtung angesehen werden, sondern als strategische Investition, die Resilienz und Wachstum ermöglicht, ähnlich einer Versicherung oder einem Qualitätsmanagement", so Dr. Brink weiter. "Es ist jedoch eine Tatsache, dass Unternehmen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen ohne umfassende Rechtsabteilung mit einer ständig wachsenden Zahl nationaler und europäischer Vorschriften konfrontiert sind. Der effektivste Weg für Unternehmen ist es, auf professionelle, sofort verfügbare Unterstützung zurückzugreifen, die passgenau auf ihre geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten ist."

Eine strategische Antwort auf die NIS2-Anforderungen

Angesichts der zunehmenden Intensität und Komplexität von Cyberbedrohungen ist es für Unternehmen wichtiger denn je, zu handeln. Mit seinen integrierten Compliance- und Sicherheitsfunktionen und einem erfahrenen Expertenteam unterstützt DataGuard Unternehmen dabei, die NIS2-Anforderungen souverän und transparent zu erfüllen. Durch die Automatisierung der Risikoerkennung, die Vereinfachung der Dokumentation und die Bereitstellung auditfähiger Berichte können sich Unternehmen auf den Schutz ihrer Betriebsabläufe konzentrieren und gleichzeitig die Anforderungen einer der wirkungsvollsten Cybersicherheitsvorschriften der EU erfüllen.

"Bei DataGuard unterstützen wir über 4.000 Unternehmen bei ihrer Sicherheit und Compliance, und viele wenden sich zunehmend mit Fragen zu NIS2 an uns, wie zum Beispiel: Wann gelten die Verpflichtungen? Welche Schwellenwerte müssen beachtet werden? Welche konkreten Maßnahmen müssen wir umsetzen und bis wann?", so Thomas Regier, Mitbegründer und Co-CEO von DataGuard. "Der Handlungsdruck ist real insbesondere in Bezug auf Implementierungsaufgaben, Risikomanagement, Berichtsprozesse, interne Verantwortlichkeiten und Lieferantenmanagement. Der Weg zu einem "hohen gemeinsamen Cybersicherheitsniveau" ist noch lang aber er ist machbar, und wir sind hier, um Unternehmen auf diesem Weg zu unterstützen."

"NIS2 erfordert strukturierte, risikobasierte Sicherheitsmaßnahmen und die Rechenschaftspflicht der Führungskräfte", sagte Kivanc Semen, Mitbegründer und Co-CEO von DataGuard. "Als europäischer Marktführer im Bereich Security und Compliance sind wir stolz darauf, über ein engagiertes Expertenteam zu verfügen und stetig in unsere Plattform zu investieren, die Compliance deutlich vereinfacht indem sie Risikobewertungen, Asset-Monitoring und erforderliche Schulungen in einer einzigen Lösung zentralisiert."

Um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen vollständig auf NIS2 vorbereitet ist, vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer Experten.

Über DataGuard

DataGuard ist ein Software-as-a-Service-Unternehmen, das sich auf Datenschutz, Informationssicherheit und Compliance spezialisiert hat. Wir haben mehr als 3.000 mittelständische Unternehmen (KMU) und größere Unternehmenskunden, die in mehr als 50 Ländern tätig sind. Unsere Kunden nutzen unsere Plattform zur Einhaltung von Vorschriften (z. B. DSGVO, CCPA, EU-Whistleblower-Richtlinie) und zur Erlangung von Informationssicherheitszertifizierungen (z. B. ISO 27001, TISAX®, SOC 2). Unsere End-to-End-Lösung reduziert den Zeit- und Kostenaufwand drastisch, den Unternehmen aufwenden müssen, um den Schutz ihrer personenbezogenen Daten, die Sicherheit ihrer Informationen und Vermögenswerte sowie die Konformität ihrer Geschäftsprozesse zu gewährleisten. So können sie Vertrauen aufbauen, Risiken mindern, Verstöße verhindern und ihre Geschäftsziele erreichen. Wir haben knapp 250 Teammitglieder weltweit mit Büros in München, Berlin, London und Wien.

www.dataguard.de

