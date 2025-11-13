© Foto: adobe.stock.com

Gibt es gar keine KI? Sitzen wir einem riesengroßen Bluff auf, einer Blase, die bald platzt?Dass die KI Fehler macht und nicht perfekt ist, weiß mittlerweile jeder, der mit ihr arbeitet. Optimisten sagen: Es ist nur eine Frage der Zeit bis sich das verbessert. Nachdem die Industrielle Revolution uns den größten Teil der körperlichen Arbeit abgenommen hat, nimmt uns jetzt die Künstliche Intelligenz die geistige Arbeit ab. Oder nicht? Verdummen wir mit ihrer Nutzung? An der Börse wurde in diesem Jahr alles gekauft, was auch nur ansatzweise mit KI zu tun hatte. Und genauso wurde alles gnadenlos abgestraft, was in den Verdacht gekommen war, KI nicht anzuwenden oder zu Geld machen zu können. …