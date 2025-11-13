Barclays sieht großes Potenzial für die Carvana-Aktie: Der Online-Gebrauchtwagenhändler könnte dank digitaler Plattform, Preistransparenz und starkem Wachstum im E-Commerce weiter Marktanteile gewinnen.Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers Carvana mit einem "Overweight"-Rating und einem Kursziel von 390 US-Dollar neu in das Coverage aufgenommen. Das Kursziel liegt rund 19 Prozent über dem Mittwochsschlusskurs an der Nasdaq. Analyst John Babcock sieht angesichts steigender Preise für Neuwagen, die immer mehr Verbraucher in den Gebrauchtwagensektor treiben, erhebliches Wachstumspotenzial. Carvana habe laut Babcock die besten Voraussetzungen, um …

