Bitcoin-Markt nach US-Shutdown: Erholung und neue Höchststände für 2025 in Sicht?

Nach dem jüngsten Rückfall unter die 100.000-Dollar-Marke kämpft Bitcoin weiter mit der allgemeinen Unsicherheit am Kryptomarkt. Noch im Oktober erreichte die Kryptowährung ein neues Allzeithoch von 126.000 Dollar, bevor eine deutliche Korrektur einsetzte. Analysten sind gespalten - manche erwarten eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung, andere sehen die Grundlage für eine bevorstehende Rallye. Mit dem Ende des längsten US-Shutdowns der Geschichte mehren sich nun die Zeichen einer möglichen Erholung.

Ende des Shutdowns bringt neuen Optimismus

In den vergangenen fünf Wochen verlor der Bitcoin-Kurs über 20 %. Auslöser war vor allem der 43-tägige US-Shutdown, der Behörden lahmlegte, Gehälter stoppte und die Märkte in Unruhe versetzte. Jetzt, da die Regierung ihre Arbeit wieder aufgenommen hat, zeigt sich erste Entspannung. Bereits in den letzten Stunden deutet der Kurs auf eine leichte Erholung hin.

Parallel dazu rutschte der Fear and Greed Index auf extrem niedrige 15 Punkte - ein Signal, das historisch oft eine kräftige Gegenbewegung ausgelöst hat. Da sich Kurse selten in die Richtung entwickeln, die die Mehrheit erwartet, könnte sich der aktuell befürchtete Bärenmarkt schnell in eine Jahresendrallye verwandeln.

Auch politisch verbessern sich die Rahmenbedingungen. Die neue Trump-Administration verfolgt eine ausgesprochen kryptofreundliche Agenda und treibt die Integration digitaler Vermögenswerte in das Finanzsystem aktiv voran.

Fundamentaldaten sprechen weiterhin für Bitcoin

Obwohl der Bitcoin-Kurs spürbar korrigiert hat, bleiben die fundamentalen Aussichten unverändert positiv. Die US-Regierung plant mehrere Unterstützungsmaßnahmen, die zusätzliche Liquidität in die Märkte bringen könnten. Dazu zählt die angekündigte Zoll-Dividende in Höhe von mindestens 2.000 Dollar für Bürger mit weniger als 100.000 Dollar Jahreseinkommen - Geld, das teilweise in den Kryptomarkt fließen dürfte.

Zudem befindet sich der US-Arbeitsmarkt im Stillstand, was den Druck auf die Federal Reserve erhöht, die Zinsen perspektivisch zu senken. Niedrigere Zinsen und mehr Liquidität zählen klassisch zu den stärksten Treibern für Bitcoin. Auch wenn sich ein neues Allzeithoch möglicherweise erst im ersten Quartal 2026 realisieren lässt, erwarten viele Experten unter Trump ein deutlich höheres Kursniveau.

Bitcoin Hyper Presale überschreitet 27 Millionen Dollar

Während Bitcoin auf eine mögliche Trendwende wartet, sorgt ein neues Layer-2-Projekt für Aufsehen: Bitcoin Hyper. Das Projekt setzt auf die Solana Virtual Machine und will Bitcoin um moderne DeFi-Funktionen erweitern - ein großer Schritt für eine Blockchain, die bisher kaum native Zinsen, Staking oder Lending zuließ.

Die Layer-2-Lösung soll schnellere und günstigere Transaktionen ermöglichen und Bitcoin gleichzeitig für neue Web3-Anwendungen öffnen. Für Anleger ergibt sich dadurch eine potenziell attraktive Gelegenheit: Der $HYPER-Token ist derzeit noch im Presale verfügbar. Frühinvestoren können zu einem festen, vergünstigten Preis einsteigen, bevor das Token-Listing erfolgt. Mit inzwischen über 27 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital nimmt das Projekt weiter Fahrt auf, und einige Analysten halten einen Aufstieg in die Top 100 der Kryptowährungen für möglich.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.