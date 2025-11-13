Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -
Als erster Lebensmitteleinzelhändler senkt ALDI erneut über 15 Molkereiprodukte um bis zu 25 Prozent dauerhaft im Preis. Von Sahne über Quark und Skyr bis hin zu Créme fraîche - damit setzt der Preisführer ein starkes Zeichen.
Mit der dauerhaften Preissenkung bei wichtigen Grundnahrungsmitteln setzt ALDI als Grundversorger erneut ein wichtiges Preis-Zeichen für die Kund:innen. Insbesondere die ALDI Eigenmarken ermöglichen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten eine günstige, qualitativ oftmals sogar bessere Alternative zu anderen Marken. Damit beweisen ALDI Nord und ALDI SÜD, dass sich Kund:innen jederzeit auf den ALDI Preis verlassen können.
Diese Molkereiprodukte sind ab dem 14. November um bis zu 30 Cent dauerhaft günstiger:
- MILSANI Skyr, 500 Gramm für 1,19 Euro statt 1,49 Euro (- 30 Cent)
- MILSANI Skyr Frucht, 500 Gramm für 1,39 Euro statt 1,69 Euro (- 30 Cent)
- MILSANI Speisequark Magerstufe, 500 Gramm für 0,99 Euro statt 1,29 Euro (- 30 Cent)
- MILSANI Speisequark 20%, 250 Gramm für 0,59 Euro statt 0,79 Euro (- 20 Cent)
- MILSANI Speisequark 40%, 250 Gramm für 0,69 Euro statt 0,89 Euro (- 20 Cent)
- MILSANI Laktosefreie H-Sahne, 200 Gramm für 0,99 Euro statt 1,15 Euro (- 16 Cent)
- MILSANI Schlagsahne, 200 Gramm für 0,89 Euro statt 0,99 Euro (- 10 Cent)
- MILSANI Haltbare Sahne, 200 Gramm für 0,89 Euro statt 0,99 Euro (- 10 Cent)
- MILSANI Saure Sahne, 200 Gramm für 0,59 Euro statt 0,69 Euro (- 10 Cent)
- BIO Schmand Naturland, 150 Gramm für 0,89 Euro statt 0,99 Euro (- 10 Cent)
- MILSANI Haltbarer Schmand, 200 Gramm für 0,79 Euro statt 0,89 Euro (- 10 Cent)
- MILSANI Créme fraîche, 200 Gramm für 0,99 Euro statt 1,09 Euro (- 10 Cent)
- MILSANI Créme fraîche leicht, 200 Gramm für 0,99 Euro statt 1,09 Euro (- 10 Cent)
- BIO Quark, 250 Gramm für 0,99 Euro statt 1,09 Euro (- 10 Cent)
- MILSANI frische Schlagsahne, 500 Gramm für 2,69 Euro statt 2,89 Euro (- 20 Cent, nur bei ALDI SÜD erhältlich)
- BIO Saure Sahne Naturland, 200 Gramm für 0,69 Euro statt 0,85 Euro (- 16 Cent, nur bei ALDI SÜD erhältlich)
- MILSANI Speisequark Magerstufe, 250 Gramm für 0,59 Euro statt 0,69 Euro (- 10 Cent, nur bei ALDI SÜD erhältlich)
Pressekontakt:
Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, presse@aldi-nord.de
Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, presse@aldi-sued.de
Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6158048
© 2025 news aktuell