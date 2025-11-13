ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit dem Start des Ticketverkaufs für die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft und der wachsenden Vorfreude in ganz Nordamerika auf den Juni 2026 präsentiert Royalton Hotels & Resorts ein Erlebnis für Fans, die keinen einzigen Moment verpassen wollen: das Royalton Fan Fest powered by Sports Event Guarantee.

Zum ersten Mal verwandeln sich alle Royalton Resorts in Cancún und in der gesamten Karibik in Reiseziele, an denen All-Inclusive-Luxus auf das berühmteste Sportereignis der Welt trifft. Gäste, die während dieser Zeit reisen, können sich sicher sein: Jedes Spiel wird in den Gästezimmern, Bars und öffentlichen Bereichen übertragen, sodass sie kein Tor, keinen Elfmeter und keine Jubelszene verpassen.

Die Spannung steigt, und der diesjährige Royalton Black Fridaybietet Reisenden die perfekte Gelegenheit, sich ihren Aufenthalt während des Turniers zu sichern. Gäste, die jetzt buchen, können Hunderte von Dollar sparen und sich gleichzeitig einen Platz in der ersten Reihe für die spannendsten Spiele in karibischer Umgebung sichern, wo Gastfreundschaft von Weltklasse mit dem Geist des globalen Fußballs in Einklang gebracht wird.

Um die Begeisterung einzufangen, mit der Mexiko sich darauf vorbereitet, als eines der Gastgeberländer die Welt willkommen zu heißen, wird Royalton in jedem Resort in Mexiko ein Fan Fest Stadium eröffnen, das die Atmosphäre eines Live-Veranstaltungsortes nachbildet. Inmitten von riesigen Bildschirmen, thematischen Gastronomiebereichen, die von den teilnehmenden Nationen inspiriert sind, und einem festlichen Programm erleben die Gäste die Spannung des Turniers mit all der Intensität, Energie und Kameradschaft, die man am Spielfeldrand spürt, während sie gleichzeitig den Komfort eines Strandurlaubs genießen.

"Dank der Sports Event Guarantee müssen unsere Gäste nie zwischen ihrem Urlaub und ihrer Leidenschaft für den Sport wählen", so Jurgen Stutz, Senior Vice President of Sales, Marketing & Distribution bei Royalton Hotels & Resorts. "Ganz gleich, wo sie sich im Resort befinden, ob sie sich in ihrer Suite entspannen, einen Drink an der Bar genießen oder durch die Lobby gehen - wenn es einen Bildschirm und ein Spiel gibt, dann gibt es Fußball beim Royalton Fan Fest."

Das Royalton Fan Fest bietet auch Reisenden aus aller Welt einen einzigartigen Vorteil. Für Besucherinnen und Besucher aus Regionen wie Europa werden die Spiele nahezu in Echtzeit in der jeweiligen lokalen Zeitzone übertragen, sodass sie das Turnier zeitgleich mit dem Rest der Welt an einem karibischen Strand mitverfolgen können. Es ist die ultimative Gelegenheit, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Sonne, Sand und Weltklasse-Fußball.

Die Initiative unterstreicht das Engagement von Royalton Hotels & Resorts für Innovationen im Bereich All-inclusive-Hotellerie, um sicherzustellen, dass jede Leidenschaft, von Gastronomie und Wellness bis hin zu globalem Sport, gefördert und gelebt wird.

