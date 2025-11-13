Der Marktführer für All-Data- und Any-AI-Integration erreicht den Centaur-Status und passiert die Umsatzmarke von 100 Millionen US-Dollar

Safe Software (Safe) Schöpfer von FME, der einzigen All-Data-, Any-AI-Integrationsplattform für Unternehmen mit echter Unterstützung für räumliche Daten meldete heute eine robuste Geschäftsdynamik und weitere Fortschritte seiner Mission, bis 2028 einen Umsatz von 250 Millionen US-Dollar zu erreichen. Nach einem weiteren Rekordjahr liegt Safe Software über seinem Ziel und überschreitet im Geschäftsjahr 2025 die Marke von 100 Millionen US-Dollar Umsatz ein Wachstum von fast 20 gegenüber dem Vorjahr.

"Das Passieren der 100-Millionen-Dollar-Marke ist mehr als nur ein finanzieller Meilenstein es ist ein Beweis für den signifikanten Wert, den FME unseren Kunden tagtäglich liefert", kommentiert Don Murray, CEO bei Safe Software. "Auf dem Weg zu 250 Millionen US-Dollar werden wir Unternehmen weiterhin dabei helfen, das volle Potenzial ihrer Daten durch offene, skalierbare und intelligente Lösungen auszuschöpfen."

Die Zahl der Beschäftigten des Unternehmens stieg im Verlauf des Geschäftsjahres um 21,8 und spiegelt die strategischen Investitionen in Mitarbeiter, Kultur und Innovation wider, um der globalen Nachfrage gerecht zu werden.

Intern hat das stetig wachsende Safe Software-Team KI eingeführt, mit über 600 aktiven benutzerdefinierten GPTs im Unternehmen und über 40.000 Nachrichten pro Monat, die an sein Unternehmens-GPT übermittelt werden. Zudem wurden im Rahmen des AI Champions Programms des Unternehmens in diesem Quartal 20 interne Demos für die Mitarbeiter veröffentlicht, die eine Vielzahl von Prozessen und Tools abdecken.

Parallel dazu hat Safe Software seine internationale Präsenz ausgebaut und neue Niederlassungen in Großbritannien und Irland eröffnet. Damit wurde die Grundlage für eine weitere Phase nachhaltigen Wachstums geschaffen.

Außerdem wurden größere Produktaktualisierungen lanciert, die die Fähigkeit von FME zur systemübergreifenden Integration und Automatisierung von Daten weiter stärken, darunter FME Realize und die neuen Data Virtualization-Funktionen. Zu den weiteren wichtigen Neuerungen im letzten Geschäftsjahr gehören: Der Start von FME Multi-Language Availability, globaler Rund-um-die-Uhr-Support für FME-Anwender und die Auszeichnung von Safe Software als "Customers' Choice" in Gartner® Peer Insights 2025 "Voice of the Customer" im dritten Jahr in Folge.

Zu Beginn dieses Monats gab das Unternehmen außerdem eine neue Partnerschaft mit den Vancouver Canucks bekannt.

Über Safe Software

Safe Software mit Sitz in Surrey, British Columbia, Kanada, ist der Schöpfer von FME, der einzigen Integrationsplattform für Unternehmen mit umfassender Unterstützung für räumliche Daten. Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat sich das Unternehmen darauf spezialisiert, das Potenzial von Daten zu entfalten. Ganz gleich, ob Ihre Herausforderungen mit räumlichen Daten, Big Data, Stream Processing, Cloud-Migration oder Business Intelligence zusammenhängen Safe Software hilft Ihnen dabei, den Nutzen Ihrer Daten optimal zu erschließen und weniger Zeit mit deren Verwaltung zu verbringen.

Weitere Informationen unter safe.com.

Über FME by Safe Software

Die FME-Plattform bietet eine integrierte Unterstützung für Tausende von Systemen und mehr als 800 vorkonfigurierte Transformer, mit denen Benutzer ohne Programmierkenntnisse benutzerdefinierte Integrationsworkflows erstellen und automatisieren können. Mehr als 20.000 Organisationen weltweit setzen bei ihren Unternehmensintegrationslösungen auf die FME-Technologie. Über das internationale Partnernetzwerk von Safe Software wird FME in mehr als 120 Ländern weltweit eingesetzt und wurde in mehrere Sprachen lokalisiert.

Weitere Informationen sind verfügbar unter fme.safe.com.

