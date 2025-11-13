Owkin, ein führender Anbieter von agentenbasierten KI-Lösungen für die Biopharmaindustrie, gab heute die Verfügbarkeit von K Pro in der SaaS-Kategorie des AWS Marketplace bekannt. Kunden können nun den AWS Marketplace nutzen, um KI-Agentenlösungen, darunter auch den agentenbasierten KI-Copiloten von Owkin für die Biopharmabranche, ganz einfach zu finden, zu kaufen und zu implementieren, indem sie ihre AWS-Konten verwenden und so die Entwicklung von Agenten und agentenbasierten Workflows beschleunigen.

K Pro unterstützt Unternehmen dabei, intelligentere Entscheidungen in ihrer gesamten Forschungs- und Entwicklungspipeline zu treffen, indem es entscheidungsrelevante, datengestützte biologische Erkenntnisse liefert, die es Kunden ermöglichen, ihre klinischen Erfolgsraten zu steigern und Programmverläufe zu ändern.

"Durch das Angebot von K Pro im AWS Marketplace bieten wir unseren Kunden einen optimierten Zugang zu unserem agentenbasierten KI-Copiloten und helfen ihnen dabei, Agentenlösungen schneller und effizienter zu kaufen und einzusetzen." sagte Adi Ravia, Produktleiter bei Owkin. "Unsere Kunden aus den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie und Forschung nutzen diese Funktionen bereits, um auf umfassende multimodale Patientendaten zuzugreifen und diese zu analysieren, wissenschaftliche Literatur zu verstehen und zu überprüfen sowie behandlungsrelevante Biomarker zu entdecken und so den praktischen Wert von K Pro unter Beweis zu stellen."

K Pro bietet wesentliche Funktionen wie natürliche Sprachinteraktion, biologische Argumentation und proprietären multimodalen Datenzugriff. Diese Funktionen ermöglichen es Kunden, fragmentierte Arbeitsabläufe zu einer aufschlussreichen Forschungserfahrung zu vereinen.

Mit der Verfügbarkeit von SaaS im AWS Marketplace können Kunden ihren Beschaffungsprozess erheblich beschleunigen, um KI-Innovationen voranzutreiben, und so den Zeitaufwand für Lieferantenbewertungen und komplexe Verhandlungen reduzieren. Durch den zentralisierten Einkauf über AWS-Konten behalten Kunden Transparenz und Kontrolle über Lizenzen, Zahlungen und Zugriff über AWS.

Weitere Informationen zu K Pro im AWS Marketplace finden Sie unter https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-janhwocmshmxm.

Über Owkin: Owkin ist ein KI-Unternehmen mit dem Ziel, die Komplexität der Biologie zu entschlüsseln. Es entwickelt die erste biologische künstliche Superintelligenz (BASI), indem es leistungsstarke biologische Sprachmodelle, multimodale Patientendaten und agentenbasierte Software kombiniert. Das Herzstück dieses Systems ist K Pro, ein KI-Copilot, und sein neues, auf Biologie spezialisiertes LLM namens OwkinZero, das von Forschern, Klinikern und Arzneimittelentwicklern genutzt wird, um die Biologie besser zu verstehen, wissenschaftliche Hypothesen zu validieren, und Diagnosen und Therapien besser und schneller bereitzustellen.

Contacts:

Um ein Interview mit Owkin und AWS zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an aws.france@wpp.com.