PTA-Adhoc: Siemens Energy AG: Siemens Energy AG hebt die Mittelfristziele für das Geschäftsjahr 2028 an

Siemens Energy AG: Siemens Energy AG hebt die Mittelfristziele für das Geschäftsjahr 2028 an

München (pta000/13.11.2025/21:15 UTC+1)

Siemens Energy strebt eine Ergebnis-Marge vor Sondereffekten im Geschäftsjahr 2028 in der Bandbreite von 14 % bis 16 % an (bisher 10 % bis 12 %). Siemens Energy beabsichtigt, bis zum Geschäftsjahr 2028 ein durchschnittliches jährliches Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis im niedrigen Zehnerprozentbereich zu erzielen (bisher im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich).

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 und der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 liegen im Rahmen der Erwartungen. Siemens Energy prognostiziert für das Geschäftsjahr 2026 ein vergleichbares Wachstum der Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 11 % bis 13 % und eine Ergebnis-Marge vor Sondereffekten zwischen 9 % und 11 %.

Die Siemens Energy AG wird ihre vollständige Ergebnismitteilung für das 4. Quartal des Geschäftsjahrs 2025 heute veröffentlichen.

Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2024 der Siemens Energy AG (abrufbar unter www.siemens-energy.com/geschaeftsbericht-2024), insbesondere in Abschnitt 2.2.

Siemens Energy AG ist auch Garantiegeber der Anleihen mit den ISIN XS2601458602 und XS2601459162.

