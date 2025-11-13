Der Abwärtsdruck am Krypto-Markt verstärkt sich am Donnerstag-Abend. Die größte und älteste Kryptowährung Bitcoin rutscht dabei deutlich unter die 100.000 Dollar-Marke. Charttechnisch trübt sich das Bild damit ein. Doch es gibt auch Hoffnungsschimmer. Einer davon kommt aus Tschechien, wo die Zentralbank erstmals Bitcoin kaufte. Die Tschechische Zentralbank CNB hat Bitcoin gekauft. Dies verkündeten die Geldhüter am heutigen Donnerstag in einer Pressemitteilung. Für eine Million US-Dollar wurde für ...

