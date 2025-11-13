EQS-News: Sommet Education / Schlagwort(e): Sonstiges/Vertrag

RIYADH, Königreich Saudi-Arabien, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Unter der Schirmherrschaft Seiner Exzellenz Herrn Ahmed bin Aqil Al-Khateeb, Minister für Tourismus, wurde auf dem "TOURISE 2025" Gipfel in Riad eine bahnbrechende Partnerschaft zwischen Saudi-Arabien und der Schweiz angekündigt. Ahmed bin Aqil Al-Khateeb, Minister für Tourismus, wurde auf dem "TOURISE 2025" Gipfel in Riad eine bahnbrechende saudi-schweizerische Partnerschaft angekündigt, um Innovationen voranzutreiben, nationale Talente zu entwickeln und Humankapital in den Bereichen Tourismus, Gastgewerbe und Kulinarik aufzubauen, im Einklang mit Saudi Vision 2030. Die Partnerschaft bringt Tanmeya Capital , Verwalter des Tanmeya Hospitality & Tourism Fund (THTF - ein Investitionsvehikel in Höhe von 600 Mio. SAR, fast 140 Mio. Euro, das sich der Entwicklung saudischer Talente und Infrastrukturen im Gastgewerbe widmet) und Sommet Education zusammen, Muttergesellschaft der weltweit führenden Einrichtungen Les Roches , École Ducasse und Glion Institute of Higher Education , im Rahmen einer exklusiven 25-jährigen Vereinbarung ein umfassendes Bildungs- und Ausbildungssystem im Königreich aufzubauen und zu betreiben. Ziel dieser Initiative ist es, saudische und internationale Talente mit erstklassigen Qualifikationen auszustatten, um den wachsenden Bedarf der saudi-arabischen Tourismus- und Dienstleistungsbranche zu decken. Es wird auch hochwertige, nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen und die Position des Königreichs als regionales Zentrum für die Ausbildung im Gastgewerbe und im Tourismus stärken. Während des Gipfels wurde eine Absichtserklärung zwischen Tanmeya Capital und Wadi Jeddah Company, dem Investitionszweig der König-Abdulaziz-Universität, unterzeichnet, die die Errichtung eines neuen Campus in Jeddah prüfen wird. Herr Mohamed Musaiqer, Vorsitzender von Tanmeya Capital , sagte: "Die Entwicklung des Humankapitals im Gastgewerbe und im Tourismus ist eine der wichtigsten Säulen der Vision 2030 und des Programms zur Entwicklung der Humanressourcen. Diese Partnerschaft zeigt, wie zielgerichtete nationale und internationale Kooperationen eine nachhaltige soziale und wirtschaftliche Wirkung erzielen können". Marie-Claude Mathieu, Sommet Education Board Member und Group General Counsel, fügte hinzu: "Die Einrichtung unserer Flaggschiff-Campus in Saudi-Arabien ist ein Beweis für die gemeinsame Vision, die wir mit unseren Partnern haben, nämlich die Förderung von Talenten und die Gestaltung der Zukunft des Gastgewerbes und der Service-Exzellenz." Diese Zusammenarbeit ist ein Meilenstein auf dem Weg Saudi-Arabiens zu einer wissens- und qualifikationsbasierten Wirtschaft, die den öffentlichen und privaten Sektor mit globalem Fachwissen verbindet, um zukunftsfähige Führungskräfte für die florierende Tourismus- und Hotelbranche des Königreichs zu entwickeln. Weitere Informationen: www.sommet-education.com | www.tanmeya.com.sa Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822778/Saudi_Swiss_Partnership.jpg

