Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 13 novembre/November 2025) - World Blockchain Corp. (CK) has announced a symbol change to WBG. Shares will begin trading under the new symbol on November 18, 2025.
Disclosure documents are available at www.thecse.com
Please note that all open orders will be cancelled at the end of business on November 17, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.
World Blockchain Corp. (CK) a annoncé un changement de symbole pour WBG. Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau symbole le 18 novembre 2025.
Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com
Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 17 novembre 2025. Les concessionnaires sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.
Issuer/ Emetteur:
World Blockchain Corp.
Old symbol/Vieux symbole:
|CK
New symbol/ Nouveau symbole:
|WBG
Effective Date/ Date effective
Le 18 NOV 2025
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com
