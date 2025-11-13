Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 13 novembre/November 2025) - World Blockchain Corp. (CK) has announced a symbol change to WBG. Shares will begin trading under the new symbol on November 18, 2025.

Disclosure documents are available at www.thecse.com

Please note that all open orders will be cancelled at the end of business on November 17, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

World Blockchain Corp. (CK) a annoncé un changement de symbole pour WBG. Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau symbole le 18 novembre 2025.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 17 novembre 2025. Les concessionnaires sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Issuer/ Emetteur: World Blockchain Corp. Old symbol/Vieux symbole: CK New symbol/ Nouveau symbole: WBG Effective Date/ Date effective Le 18 NOV 2025

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)