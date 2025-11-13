Strategische Integrationen vereinen Cyber-Fähigkeiten und verbessern die bestehenden Technologie-Stacks gemeinsamer Kunden

Armis, das Unternehmen für Cyber-Risikomanagement und -Sicherheit, hat heute 11 neue globale Technologie-Integrationspartner bekannt gegeben. Diese Integrationen verbessern die bestehenden Technologie-Stacks gemeinsamer Kunden und ermöglichen es ihnen, ihre Sicherheitsabläufe zu optimieren und ihre Cyber-Risiken zu reduzieren.

"Die Ära der fragmentierten Sicherheit ist vorbei Unternehmen benötigen erstklassige Lösungen, die nahtlos zusammenarbeiten, um die komplexesten Herausforderungen der heutigen Cybersicherheit zu bewältigen", erklärte Nadir Izrael, CTO und Mitbegründer von Armis. "Durch die Zusammenarbeit mit anderen Branchenführern integrieren wir nicht nur Tools, sondern bieten ein einheitliches Sicherheitsökosystem, das die Komplexität reduziert und gemeinsamen Kunden die Möglichkeit bietet, ihre Technologieinvestitionen zu optimieren. Dies unterstützt Unternehmen dabei, Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein und ihre wichtigsten Vermögenswerte zuverlässig zu schützen."

Zu den neuen globalen Technologieintegrationspartnern von Armis gehören: BlastWave, Cato Networks, Checkmarx, CyCognito, Elastic, Onyxia Cyber, Profitap, TeamDynamix, Tines, Sygnia und Virsec. Diese neuen Integrationen stärken das Partner-Ökosystem von Armis weiter, bauen auf dem Anfang dieses Jahres angekündigten Wachstum auf und bieten gemeinsamen Kunden einen unmittelbaren Mehrwert:

"Die gemeinsame Lösung stellt für unsere Kunden eine bedeutende Neuerung dar. Durch die Nutzung der Erkenntnisse aus Armis Centrix und der Cato SASE-Plattform verbessern wir die Transparenz, Klassifizierung und Richtliniendefinition und ermöglichen es Sicherheitsteams, Geräte des Internets der Dinge (IoT) und der Betriebstechnologie (OT) in Fabriken und Büros auf der ganzen Welt von einer einzigen Konsole aus zu identifizieren und zu schützen." Ofir Agasi, Chief Product Officer von Cato Networks

"Gemeinsam schließen Armis und CyCognito die Lücke zwischen externen und internen Risiken und identifizieren den Weg des geringsten Widerstands für Angreifer. Durch die Integration der Plattform von CyCognito für das Management externer Angriffsflächen in Armis Centrix bieten wir die branchenweit erste wirklich umfassende Lösung für das Management interner und externer Risiken. Damit können gemeinsame Kunden kritische Angriffswege abbilden, Prioritäten auf der Grundlage der tatsächlichen Ausnutzbarkeit setzen und Abhilfemaßnahmen beschleunigen." Rob Gurzeev, CEO von CyCognito

"Das Internet der Dinge und nicht verwaltete Assets stellen für Sicherheitsteams nach wie vor einige der größten Herausforderungen dar. Die tiefgreifenden kontextbezogenen Einblicke von Armis in Kombination mit der offenen und erweiterbaren Plattform von Elastic und den KI-gestützten SOC-Operationen ermöglichen es Analysten, alle Daten an einem Ort zusammenzuführen, um eine schnellere Erkennung, intelligentere Untersuchungen und schnellere Reaktionen zu ermöglichen." - Mike Nichols, GM von Elastic Security

"Bei komplexen Cyberkrisen sind Geschwindigkeit und Kontext von entscheidender Bedeutung. Wenn Sygnia mit der Reaktion auf einen Vorfall bei einem Unternehmen beginnt, das bereits die Armis Centrix-Plattform einsetzt, können unsere Mitarbeiter auf deren umfassende Echtzeit-Transparenz über verwaltete und nicht verwaltete Ressourcen zurückgreifen. Dieser verbesserte Kontext beschleunigt die Untersuchungen und die Wiederherstellungsplanung und unterstützt Unternehmen dabei, schneller und gestärkt zum Geschäftsbetrieb zurückzukehren." Guy Segal, CEO von Sygnia

Armis verzeichnet weiterhin eine hohe Nachfrage, die durch seine preisgekrönte Cyber Exposure Management-Plattform Armis Centrix angetrieben wird. Vor kurzem wurde das Unternehmen im The Forrester Wave: IoT Security Solutions, Q3 2025 und The Forrester Wave: Unified Vulnerability Management Solutions, Q3 2025 als Leader ausgezeichnet. Armis wurde Anfang dieses Jahres auch als Leader im Gartner® Magic Quadrant for CPS Protection Platforms ausgezeichnet.

Weitere Partnerorganisationen haben die folgenden Vorteile der Zusammenarbeit mit Armis genannt:

"Wir bei Profitap haben es uns zur Aufgabe gemacht, kompromisslose Netzwerktransparenz und Leistung in großem Maßstab zu bieten. Durch die Integration mit Armis Centrix können wir diese Mission weiter vorantreiben und verlustfreie Netzwerkdaten in umsetzbare Echtzeit-Informationen umwandeln. Durch die Kombination des zuverlässigen Datenverkehrs-Zugriffs von Profitap mit der umfassenden Asset-Intelligence und der automatisierten Reaktion auf Bedrohungen von Armis erhalten Unternehmen vollständige Transparenz über alle Netzwerkschichten hinweg, wodurch blinde Flecken beseitigt werden und schnellere, sicherere Sicherheitsentscheidungen getroffen werden können." Geoffrey Kempenich, CEO von Profitap

"Sicherheitsteams benötigen sowohl Schnelligkeit als auch umfassende Einblicke, um sich gegenüber sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen einen Vorsprung zu sichern. Durch die Kombination der Echtzeit-Asset-Intelligence von Armis mit den intelligenten Workflows von Tines können Teams verborgene Risiken aufdecken, Reaktionen koordinieren und ihre Sicherheitslage in der gesamten Umgebung stärken." John Schimelpfenig, Director, Technology Partnerships bei Tines

