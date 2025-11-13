Der Bundestag hat überraschend eine wichtige Entscheidung zur bisherigen Mehrfach-Belastung von Strom beim bidirektionalen Laden getroffen. Die Netzentgelte bei der Zwischenspeicherung entfallen künftig. Experten sehen einen wichtigen Beschluss für die Zukunft von Vehicle-to-Grid. Am Donnerstagabend hat der Bundestag den "Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net